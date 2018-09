Bingöl’le yola devam

Sağlık- Sen Malatya Şubesi 5. Olağan Genel Kongresini düzenledi. Malatya Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sağlık- Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık- Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve Memur-Sen’e bağlı Malatya’da hizmet yapan sendikaların temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin ilk açılış konuşmasını Sağlık- Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl yaptı.

Üyelerinin haklarını ve menfaatlerini nasıl koruduklarına herkesin şahit olduğunu dile getiren Başkan Bingöl, delege süreci içerisinde demokratik bir ortamda, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde delegelerin oy sayımını yaptıklarını ve tarihinde hiç bu kadar üyelerinin delege olabilmek için yarış içerisinde olduklarını görmediklerini söyledi.

Sağlık-Sen ve Memur-Sen ailesinin, varoluş gereğince sendikacılık yaparken, sendikacılığını ücret sendikacılığı değil, Millet sendikacılığı şiarı ile yapan bir anlayışla hareket eden bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Sağlık- Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, bugün 1 milyon üye ile birlikte ülkenin ve milletin geleceği adına cümle kuran, zor zamanlarda inisiyatif alarak ülkenin geleceği adına katkı sunan Türkiye’nin en nitelikli ve Millet adına hizmet eden bir sivil toplum örgütü olduklarını söyledi.

BU ÜLKEYİ SURİYE GİBİ YAPMAK İSTİYORLAR

“Bizim Ülkemiz, coğrafya olarak zor bir coğrafyada ve bu ülke üzerinde oynanan, dünden bugüne süregelen oyunlar var” diyen Başkan Memiş, “Bu Milletin geleceğini karartmak isteyenlerin neler yaptığını hep birlikte görüyoruz. Dün Çanakkale’den bu ülkeyi işgal etmek isteyenlere karşı Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i ile omuz omuza mücadele ederek, millet olmanın ne demek olduğunu yedi düvele gösteren milletimiz, bu ülkeyi düşmana teslim etmemişti. 103 yılın intikam duygusuyla her 10 yılda bir bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin yaptıkları darbe müdahalelerini hep beraber gördük, duyduk ve yaşadık. Şimdi de soğuk ve ekonomik savaşlarla bu ülkeyi dize getirmek istiyorlar. Bu ülkenin canına okumak ve Suriye gibi yapmak istiyorlar. Yedi düvele meydan okuyan Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak kaydıyla bu ülkeyi lidersiz bırakmanın planlarını yapıyorlar. Biz, Memur-Sen teşkilatı olarak yine doğruları her yerde, her tarafta açık bir şekilde ifade etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

KAZANIMLARA HEP BİRLİKTE İMZA ATTIK

Başkan Memiş, “Aldatmayan ve aldanmayan sendika anlayışı ile birlikte bu ülkenin kamu çalışanlarına çok önemli kazanımlarına da hep birlikte imza attık. Çözüm olarak sendikal, sorunlu değil, sorumlu sendikal anlayışımızla birlikte neyi, ne zaman talep edeceğimizi çok iyi bilerek onlarca kazanımın altına siz değerli kardeşlerimizle imza attık. Adaletsiz döner sermaye sisteminden bahsediyoruz. Bu sistemin mutlaka değişmesi ve çalışma barışının sağlanması lazım. Hizmetlisinden, memuruna, hemşiresinden, hekimine herkes hak ettiği oranda, hak ettiği döner sermayeyi almasını istiyoruz. Ancak siz geçmişte aldıklarınızı saymazsanız, kendi emeğinizi heba etmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM

Kongre için iyi dileklerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Az önce Genel Başkanımızın tabi çok veciz ve detaylı bir şekilde Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in çalışmalarını anlattı. Yapılan bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

ÖNERİLERİNİZE HER ZAMAN AÇIĞIZ

Son olarak söz alan ve bu ülkenin refahını artırma ve insanlara daha fazla hizmet edebilme adına birlikte yürüdüklerini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Sizler bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bayrağından ve bu vatandan yana yandaşsınız. Amacınızın bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğunu gösterdiniz. Bunun için yeri geliyor iktidarı eleştiriyorsunuz, yeri geliyor talep ve önerilerinizle bizleri düşünceye sevk ediyorsunuz. Biz bu ülkenin refahını artırma ve insanlarımıza daha fazla hizmet edebilme adına birlikte yürüyoruz. Bu yürüme asla yanlışlara prim verme adına gelmemeli. Sizler bizim yanlışlarımızı ortaya koyabilmelisiniz biz de kardeşlik hukuku çerçevesinde sizlerin yanlışlarını ortaya koyabilmeliyiz. Eğer bir yerde gelir bölüşümünde adaletsizlik varsa usulü dahilinde ortaya koyabilmeliyiz. Bugün sağlıktaki memnuniyet Allah’a hamd olsun üst sıralarda. Bunda sizlerin talep ve yol göstermelerinizin, ortaya koyduğunuz önerilerinizin etkisi çok büyük. Bizler sizlerin önerilerinize her zaman açığız. Biz ekonomik bir saldırı içerisindeyiz. Buna hep birlikte karşı koyuyoruz ancak karşı koyarken de asla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözlerine yer verdi.