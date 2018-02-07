Bingöl’de kumar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, merkez İnönü Mahallesi Şişli Sokak üzerinde faaliyet gösteren ruhsatsız kahvehanede kumar oynatıldığının ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada, Malatya, Elazığ, Muş, Bitlis ve Tunceli İllerinden kumar oynamak için bir araya gelen toplam 41 şahsı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, kahvehaneye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası kesildi.Kahvehane sorumlusu olduğu tespit edilen S.G. ve A.G hakkında da adli işlem başlatıldı. busabahmalatya.com

