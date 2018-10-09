Bin kişiye aşure dağıtıldı

Aşure dağıtımına Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Ataköy Mahalle Muhtarı Elif Gemici, çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

MAHALLELER SAĞLIKLI VE HUZURLU OLURSA…

Aşure etkinliğinde kısa bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın Allah muhabbetimizi artırsın. Komşuluk ilişkilerimizin en üst seviyede olması lazım. Gelişen dünyada insanları yalnızlaştığı bir durumda Ataköy mahalle muhtarımızın insanları bir araya toplaması bir belediye başkanı olarak bizi memnun etmiştir. Ülkeler mahallerden meydana gelir. Mahalleler sağlıklı ve huzurlu olursa ülkede sağlıklı ve huzurlu olur” dedi.

Muharrem ayının önemine de değinen Başkan Gürkan, "Muharrem ayında yaptığınız ibadetlerimizin dualarınızın ve tutmuş olduğunuz oruçların Cenab-ı Allah nezdinde kabul etsin. Muharrem ayı önemli bir aydır. Peygamberimizin ehli beytine kast eden yezitleri dün olduğu gibi bugünde olacaklardır ama bizler birliğimizi ve beraberliğimiz muhafaza ettiğimiz sürece o yezit ruhlu insanlara bu toplum prim vermeyecektir” şeklinde konuştu. (İHA)