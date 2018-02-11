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Bin güvercin Mehmetçik için havalandı

Malatyalı güvercin severler Suriye’de teröristlerle savaşan Mehmetçikler için gökyüzüne bin adet güvercin saldı. 

Bin güvercin Mehmetçik için havalandı

Malatyalı güvercin severler Suriye’de teröristlerle savaşan Mehmetçikler için gökyüzüne bin adet güvercin saldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
11 Şubat 2018 Pazar 14:03
Bin güvercin Mehmetçik için havalandı

Malatya Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil, Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği tarafından düzenlenen programda, Suriye’de YPG başta olmak üzere terör örgütleri ile savaşan Mehmetçikler ve şehitler için bin tane güvercin gökyüzüne salındı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda geniş katılımla organize edilen güvercin salma etkinliğinde ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunan güvercin severler daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.


Toplanan grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Haydar Adıgüzel, amaçlarının Mehmetçiklerin yanında olduklarını göstermek olduğunu ifade ederek, “Bizim dualarımız onlarla beraber. Bugün burada hep birlikte güvercinlerimizi onlar için gökyüzüne bırakıyoruz. Bizler güvercin severler olarak Mehmetçiklerimizin her zaman arkasındayız. Ben bu vesile ile şehit olan tüm askerlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Allah Türk askerini korusun” şeklinde konuştu.Dernek Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan ise “Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz ve şehitlerimiz için bine yakın güvercini gökyüzüne bırakacağız. Sadece Malatyamıza has olan paçalı güvercinlerimizin gökyüzündeki her kanat çırpışı şehit olmuş her askerimize bir Fatiha olsun. Bizler devletimizi bölmek isteyenlere karşı hep birlikte bir kez daha zafer kazanacağız. Allah milletimize güç versin, ordumuzu korusun” diye konuştu.Konuşmaların ardından bin adet güvercin ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
AfrinMalatya Güvercin
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