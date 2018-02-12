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BİN GÜVERCİN MEHMETÇİK İÇİN HAVALANDI

Malatyalı kuşseverler Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek için havaya bine yakın güvercin saldılar. Gökyüzünün rengarenk olduğu etkinlikte konuşan Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan, “Sadece ilimize has olan Malatya paçalı güvercinlerini gökyüzündeki her kanat çırpışı şehit olmuş her askerimize bir Fatiha olsun” dedi.

BİN GÜVERCİN MEHMETÇİK İÇİN HAVALANDI

Malatyalı kuşseverler Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek için havaya bine yakın güvercin saldılar. Gökyüzünün rengarenk olduğu etkinlikte konuşan Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan, “Sadece ilimize has olan Malatya paçalı güvercinlerini gökyüzündeki her kanat çırpışı şehit olmuş her askerimize bir Fatiha olsun” dedi.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:55
BİN GÜVERCİN MEHMETÇİK İÇİN HAVALANDI

Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Malatyalı kuşseverlerAfrin’deki terör örgütlerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için bir araya geldiler. Mehmetçikleri desteklemek için yaklaşık 350 kuşsever, 15 Temmuz Millet Meydanı’nda toplanarak havaya bine yakın güvercin bıraktı. Malatya semalarının rengarenk olmasına neden olan kuş severlerin bu etkinliğine Malatya Valiliği ve Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici de destek verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra basın açıklamasını Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan yaptı. Başkan Yardımcısı Ünalan, Mehmetçikleri desteklediklerini belirterek, tüm operasyonlara hazır olduklarını vurguladı.

ALLAH MİLLETİMİZE GÜÇ VERSİN

Harekatı zaferle sonuçlandıracaklarının altını çizen Ünalan, “Afrin’deki zeytin dalı harekâtında görev yapan kahraman Türk ordusuna ve operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize destek amaçlı bu gün gökyüzüne bine yakın güvercin bırakılacak. Sadece ilime has olan Malatya paçalı güvercinlerini gökyüzündeki her kanat çırpışı şehit olmuş her askerimize bir Fatiha olsun. Binlerce kilo metre öteden gelip sınırlarıma terör ordusu kurmaya çalışanlara karşı tek millet olarak zaferle sonuçlandıracağız. Allah milletimize güç versin. Bizler Zeytin dalı harekâtı ve benzeri tüm operasyonlara daima hazırız” diye konuştu.

DUALARIMIZI GÖKYÜZÜNE BIRAKMAK İSTİYORUZ

Amaçlarının Mehmetçikleri desteklemek olduğunu vurgulayan Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Hayvanları Koruma DernekBaşkanı Haydar Adıgüzel, “Amacımız Türk askerimize Mehmetçiğimize ve şehit olan bütün askerlerimiz için güvercinlerimizle destek verip dualarımızı gökyüzüne bırakmak istiyoruz. Onun için burada toplandık. Malatya kuşçuları olarak Mehmetçiğimizin arkasındayız. Bizlerin de onların arkasında olduklarını bilsinler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Muhammed Alpaslan ise dua okudu, ardından yüzlerce Malatya semalarına bırakıldı.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 12.02.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
MehmetçikMalatyaGüvercinZeytin Dalı Harekatı
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