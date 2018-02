BİN GÜVERCİN MEHMETÇİK İÇİN HAVALANDI

Malatyalı kuşseverler Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek için havaya bine yakın güvercin saldılar. Gökyüzünün rengarenk olduğu etkinlikte konuşan Kümeste ve Kafeste Beslenen Evcil Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Ünalan, “Sadece ilimize has olan Malatya paçalı güvercinlerini gökyüzündeki her kanat çırpışı şehit olmuş her askerimize bir Fatiha olsun” dedi.