BİN 500 KİŞİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRÜLECEK

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mart Ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi. Çeşitli gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edildiği ve bazı maddelerinde komisyona havale edildiği toplantıya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başkanlık etti. Meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ile başladı.

Toplantıda hazırlanan imar plan değişikliği ile özel eğitim alanı fonksiyonuna dönüşen bir parselin yapılaşma koşullarının askeri alanda yer alan uçuş güvenliği de dikkate alınarak yüksekliği 10,50 metreyi geçmemesive çatısız imarlar ile açık teras ve benzeri uygulamaların yapılmaması kaydıyla kabul edilmesinin ve bu şekilde hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanmasının uygun olacağı kabul edildi.

Başkan Polat, Yeşilyurt’un yatırımcıya teşvik edilmesini ve yatırımcının önünün açılması gerektiğine vurgu yaptı. Polat, “Ve bunu şehir planlaması çerçevesinde yapmamız lazım. Şehrin büyümesi için yatırımcıyı her zaman teşvik etmemiz lazım” dedi.

Hazırlanan imar plan değişikliği ile ibadet alanı fonksiyonuna dönüşen parselin de yapı yaklaşma mesafeleri doğrultusunda onaylanması kabul edildi.

ÇOK BORÇLANIYOR MUYUZ?

“Yapılan çalışmalar neticesinde çok borçlanıyor muyuz?” şeklinde gelen soruya Başkan Polat, “Çok çalışacağız. Şehrimizi büyütmemiz lazım. Yeşilyurt büyürse Malatya büyür, Malatya büyürse Türkiye büyür” diyerek cevap verdi.

ÇANAKKALE GEZİSİ

Yeşilyurt Belediyesi olarak milli duyguları pekiştirmek, birlik ve beraberliği sağlamak adına, başarıyı teşvik etmek adına Çanakkale’ye kültür gezisi düzenleneceği de gündemdeki yerini aldı. Gezi ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Bu amaca uygun olarak Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar, Meclis üyeleri, kamu personelleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği başarılı öğrencilerden oluşan ve toplamda bin 500 kişinin masraflarının belediyemiz tarafından karşılanması için mart ayında yapılacak Meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanması…”

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantının sonunda Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda olan Mehmetçik için dua ettiklerini söyleyerek, “İnşallah bu millet bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hepsinin üstesinden gelecek” dedi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi