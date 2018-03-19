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BİN 500 KİŞİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRÜLECEK

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çanakkale’ye bu yıl bin 500 kişinin götürüleceğini ifade ederek, “Bin 500 hemşerimiz Çanakkale Şehitliği, Seyit Onbaşı, Gelibolu Yarımadası, Conkbayırı, Kanlı Sırt gibi büyük kahramanlıkların yaşandığı tarihi mekânları ziyaret edecekler” diye konuştu.

BİN 500 KİŞİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRÜLECEK

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çanakkale’ye bu yıl bin 500 kişinin götürüleceğini ifade ederek, “Bin 500 hemşerimiz Çanakkale Şehitliği, Seyit Onbaşı, Gelibolu Yarımadası, Conkbayırı, Kanlı Sırt gibi büyük kahramanlıkların yaşandığı tarihi mekânları ziyaret edecekler” diye konuştu.

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19 Mart 2018 Pazartesi 11:03
BİN 500 KİŞİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRÜLECEK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çanakkale zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığı ve egemenlik aşkını yansıtaneşsiz bir kahramanlık destanıdır. 103 yıl önce emperyalizmi Çanakkale boğazının sularına gömen vatansever ruh bugün Afrin'de yine emperyalistlerin tezgâhını boşa çıkarmak için kahramanca savaşıyor.Mehmetçiklerimiz ecdadına layık torunlar olduğunu terör örgütleri karşısında elde ettiği zaferlerle tüm dünyaya göstermeye devam ediyor” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Dönemin en güçlü devletlerine karşı, tarihte eşine az rastlanır destansı bir mücadele sonrasında kazandığımız Çanakkale Zaferi'nin, 103'ncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır.18 Mart 1915'in gerek taarruz, gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir.Çanakkale’de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci Kurtuluş Savaşı’nda da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz nihai zafere ulaşmıştır. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak, korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Aziz şehitlerimizin temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir.18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” sözlerini kaydetti.

“ÇANAKKALE’YE BU YIL BİN 500 KİŞİYİ GÖTÜRECEĞİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat mesajının sonunda, Çanakkale’ye bu yıl bin 500 kişinin götürüleceğini ifade ederek, “Yeşilyurt Belediyesi olarak tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Savaşlarının yaşandığı tarihi mekânların yakından incelenmesi için 2016 ve 2017 yılında bin 500 hemşerimize gezi ve inceleme imkânı sağlanmıştı. Bu yılda düzenleyeceğimiz organizasyonla bin 500 hemşerimiz Çanakkale Şehitliği, Seyit Onbaşı, Gelibolu Yarımadası, Conkbayırı, Kanlı Sırt gibi büyük kahramanlıkların yaşandığı tarihi mekânları ziyaret edecekler.Üç yıl içerisinde düzenlediğimiz gezilerle toplam 3 bin hemşerimizin Çanakkale’de ki tarihi yerleri görmelerini sağlamış olacağız” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 19.03.2018 14:37
Anahtar Kelimeler:
MalatyaÇanakkale Deniz ZaferiHacı Uğur Polat
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