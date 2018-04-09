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BİLİNEN KALMADI, KRİPTOLARA OPERASYON BAŞLADI

15 Temmuz ihanetinin ardından devlet kurumlarındaki FETÖ operasyonları devam ediyor. Özellikle kritik kurumlara yerleşen FETÖ'cülerin kurumlardan temizliği devam ediyor. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, teşkilatta bilinen FETÖ'cü kalmadığını, kripto ve canlı hücrelere yönelik operasyonların başladığını açıkladı.

BİLİNEN KALMADI, KRİPTOLARA OPERASYON BAŞLADI

15 Temmuz ihanetinin ardından devlet kurumlarındaki FETÖ operasyonları devam ediyor. Özellikle kritik kurumlara yerleşen FETÖ'cülerin kurumlardan temizliği devam ediyor. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, teşkilatta bilinen FETÖ'cü kalmadığını, kripto ve canlı hücrelere yönelik operasyonların başladığını açıkladı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:41
BİLİNEN KALMADI, KRİPTOLARA OPERASYON BAŞLADI

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, emniyet içindeki FETÖ'cülerin tamamen temizlendiğini açıkladı. Altınok, "Teşkilatta tespitli FETÖ’cü kalmadı. Şimdi daha güçlü olarak kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz" diye konuştu.

EMNİYETTEN 23 BİN FETÖ'CÜ İHRAÇ EDİLDİ

Altınok, "Şu ana kadar teşkilattan 23.000 FETÖ'cü ihraç edildi. 11.400 kişiyi de açığa aldık. Bunlarla ilgili de incelemelerimizi büyük ölçüde tamamladık" şeklinde konuştu.

35 BİNDEN 8 BİNİ PASİFİZE EDİLDİ

Altınok'un FETÖ konusuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Emniyetteki FETÖ temizliği sürecini 17-25 Aralık hükümete darbe girişimi ile değerlendirmek gerekiyor. O dönemde hukuki olarak ihraç etme olanağımız olmadığı için 17/25 Aralık sonrası İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü olduğunu belirlediğimiz 35.000 polisten 8000'inin yerini değiştirerek pasifize ettik. Öncelikle istihbarat, TEM, KOM, bilgi işlem müdürlüklerini temizledik. Kumpasın merkezi olan İstanbul özelinde yönetici kadroyu tümüyle tasfiye ettik. Teşkilatta FETÖ ile mücadelede ilk ve ciddi adım böyle başlatıldı. 17-25 Aralık kumpası akabinde bu adım atılmasaydı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında emniyetin başarılı olma şansı yoktu.

"FETÖ'CÜ OLARAK BİLİNEN KİMSE KALMADI"

Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan çukur-barikat terörü ile mücadele edip diğer taraftan da teşkilatımızı FETÖ'cülerden arındırma çalışmalarını yürüttük. Şu ana kadar teşkilattan 23.000 FETÖ'cü ihraç edildi. 11.400 kişiyi de açığa aldık. Bunlarla ilgili de incelemelerimizi büyük ölçüde tamamladık. Emniyet teşkilatında FETÖ'cü olarak bilinen ve tespit edilmiş hiçbir kimse kalmadı. Ancak bu temizlik sürecinin bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturmalar devam ettikçe, ifadeler alındıkça, ek deliller bulundukça kendi personelimize yönelik operasyonlar yapmaya devam ediyoruz.

FETÖ ile mücadele bir süreç gerektiriyor. Dış istihbarat örgütlerinin desteklediği ve kurguladığı bir yapıyı tamamen bitirdik diyebilme noktasında değiliz. Emniyet olarak 'ardışık arama' operasyonlarını yapıyoruz. Bu TSK'ya sızmış FETÖ'cülerin tespitine yönelik önemli bir çalışmadır. Ayrıca birçok ilde FETÖ'cülerin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelen canlı hücrelere operasyonlar düzenliyoruz."

 Kaynak : Sabah

Son Güncelleme: 09.04.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonlarıFETÖcüSelami Altınok
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