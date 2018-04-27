Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107704
ALTIN
172.158
DOLAR
4.0436
STERLİN
5.5820
EURO
4.8968

Bilim Fuarı’nın Açılışına Katıldı

Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban,TÜBİTAK’ın desteğiyle Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ilk kez gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı.

Bilim Fuarı’nın Açılışına Katıldı

Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban,TÜBİTAK’ın desteğiyle Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ilk kez gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 17:29
Bilim Fuarı’nın Açılışına Katıldı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına, Gönül Elçileri Projesi kapsamında eğitime destek veren Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, Milli Eğitim Şube Müdürü SedatKatıksız katıldılar.

Fuarda,  Edebiyat alanında 3, Matematik alanında 1, Kimya alanında 4, biyoloji alanında 6, İngilizce alanında 6, Arapça alanında 1, Din Kültürü alanında 2 olmak üzere toplamda 23 proje sergilendi. Proje çalışmalarında 56 öğrenci 15 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular.

Açılışın ardından Neriman Kaban ile beraberindeki heyet, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen projeleri yakından inceleyerek, öğrencilere projeleri hakkında sorular sordu. (Bülten)

Son Güncelleme: 27.04.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
Bilim FuarıAli KabanNeriman Kaban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü Üniversitesinde Tiyatro Rüzgarı
İnönü Üniversitesinde Tiyatro Rüzgarı
Unat’tan Vali Kaban’a Ziyaret
Unat’tan Vali Kaban’a Ziyaret
Samanlıoğlu MHP’den Milletvekili Aday Adayı Oldu
Samanlıoğlu MHP’den Milletvekili Aday Adayı Oldu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim