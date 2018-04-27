Bilim Fuarı’nın Açılışına Katıldı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına, Gönül Elçileri Projesi kapsamında eğitime destek veren Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, Milli Eğitim Şube Müdürü SedatKatıksız katıldılar.
Fuarda, Edebiyat alanında 3, Matematik alanında 1, Kimya alanında 4, biyoloji alanında 6, İngilizce alanında 6, Arapça alanında 1, Din Kültürü alanında 2 olmak üzere toplamda 23 proje sergilendi. Proje çalışmalarında 56 öğrenci 15 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular.
Açılışın ardından Neriman Kaban ile beraberindeki heyet, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen projeleri yakından inceleyerek, öğrencilere projeleri hakkında sorular sordu. (Bülten)