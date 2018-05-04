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Bilge Liderimizin Emrindeyiz

İşadamı Mehmet Fendoğlu MHP Malatya 27.Dönem Milletvekili  aday adaylığı için il binasında basın açıklaması gerçekleştirerek, “Memlekete hizmet etmek amacıyla göreve talibim” dedi.

Bilge Liderimizin Emrindeyiz

İşadamı Mehmet Fendoğlu MHP Malatya 27.Dönem Milletvekili  aday adaylığı için il binasında basın açıklaması gerçekleştirerek, “Memlekete hizmet etmek amacıyla göreve talibim” dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:36
Bilge Liderimizin Emrindeyiz

Aday adayı açıklaması sırasında konuşan MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar,” Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in erken seçim talebine karşılık Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar ile öne alınan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri için Malatya’dan aday adayları partimiz genel merkezine giderek başvurularını yapmaya başlamışlardır.

Adaylarımızın ve teşkilatlarımızın çalışmalarında üstün gayret göstereceğine, fedakârca davranacağına mahalle mahalle, kapı kapı partimizin politikalarını anlatacağına, milletimizin derdi ile dertleneceğine eminim. Tüm aday adaylarına ve teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Gayret bizden takdir Allah’ tandır. Bugün davamıza büyük emekleri olan Mehmet Fendoğlu beyin aday adaylığı başvurusunu gerçekleştiriyoruz.Kendisine teşkilatımıza ve ailesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Memleketimizin geleceğine hizmet etmek amacıyla talip olduğunu dile getiren  MHP Malatya 27.Dönem Milletvekili aday Adayı Mehmet Fendoğlu,”Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in devlet adamı dirayeti ile yapmış olduğu tarihi, çağrı sonucu alınan erken seçim kararı vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun.Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık günlerden devletimizi ve milletimizi aydınlığa çıkaracak,kirli emellerin oluşturduğu belirsizliği gidereceğini  düşündüğümüz bu seçim sürecinde davamızın bir neferi  olarak  Bilge liderimizin emrinde  Cumhur ittifakına  katkı sağlamak amacıyla bir Türk Milliyetçisi olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği seçimlerinde MHP’den Milletvekili aday adayı olarak başvurumu yapmış bulunmaktayım”ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 04.05.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarAdayMehmet Fendoğlu
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