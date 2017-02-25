Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerin doğru ve iyi bir gelecek planlamasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan “Gelecek Hepimizin” projesi kapsamında Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerden sürekli okumalarını, kendilerini yetiştirmelerini isteyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, eğitimli, bilgi dolu, okuyan ve sorgulayan bir gençlik Yeni Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasında büyük rol oynayacağını söyledi.

ÜLKENİN UMUDU BİZLERİZ

Bütün alanlarda çok çalışılması gerektiğini söyleyen Başkan Polat, “Gelecekle ilgili kaygısı olan, ideallerinin peşinden kararlılıkla koşan, insanlık için mücadele eden bir gençliğe sahip olursak bizim bileğimizi kimse bükemez. Hepimizin daha fazla okuması, araştırması ve yeni bilgiler öğrenmesi gereken bir devirde yaşıyoruz. Dünya hızla gelişiyor bu gelişime ayak uydurmak içinde üzerimizdeki sorumlulukların farkında olmamız lazım. İslam coğrafyasındaki birçok ülkenin umudu bizleriz. Hepimizin daha gayretli olması gereken bir dönemdeyiz. Bütün alanlarda çok çalışmalıyız” diye konuştu.

SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ

Öğrencilerin kendisine yönelttiği sorulara da cevap veren Başkan Polat, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize önem vermeye ve onlarla her platformda birlikte olmaya devam ediyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Belediye olarak gençlerimize yönelik sosyal, eğitim ve kültürel etkinlikleri sürekli artırıyoruz. ‘Gelecek Hepimizin’ projesinin amacı ve gayesi de gençlerimizle bir araya gelip fikir alış verişi yapmaktır “dedi.

EN GÜZELİNİ YAPMAYA GAYRET EDİN

“İleriki hayatınızda hangi mesleği seçerseniz seçin, insanlığa faydalı olacak işler yapın ve en güzelini yapmaya gayret edin” diyen Başkan Polat, “Okul idarecileri ve öğretmenlerimizin sizin sağlıklı ve güzel bir geleceğe sahip olmanız için çaba harcarken sizlerde bunun karşılığında derslerinize iyi çalışmakla, çok okumakla sorumlusunuz. Çok okudukça fikirlerinizin bir temel dayanağı olur. Fikirlerinizi söylemekten korkmayın, konuşun, tartışın, farklı düşünceler üzerine analiz yapın. Her alanda okumaya önem verirseniz yeteneklerinizi farklı alanda değerlendirme imkânına ulaşmış olursunuz. Ezberci, önyargılı olmaktan sakının, fikirlerinizi kitap okuyarak geliştirin” diyerek tavsiyelerde bulundu.

KAYADUMAN’DAN TEŞEKKÜR

Org. Eşref Bitlis Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Kayaduman, öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ederken, “Lise yıllarında bizler Belediye Başkanını hiç göremezdik. Belediye Başkanı vardı ama kimdir, nasıl bir insandır bilmiyorduk. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat güzel bir proje ile okulları ziyaret ediyor, tecrübelerini paylaşıyor, öğrencilerin sorularını yanıtlıyor. Sayın başkanımıza bu duyarlı davranışı ve gayretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ