Bıçaklı Kavgada Kan Aktı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada F.T. ile R.T. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.