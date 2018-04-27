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Bıçaklı Kavgada Kan Aktı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Malatya'da iki grubun bıçaklı kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bıçaklı Kavgada Kan Aktı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Malatya'da iki grubun bıçaklı kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

27 Nisan 2018 Cuma 13:26
Bıçaklı Kavgada Kan Aktı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada F.T. ile R.T. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBıçaklı Kavga
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