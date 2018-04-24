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Beylerderesinde İncelemelerde Bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, Beylerderesi Şehir Parkı Projesinin uygulanacağı Beylerderesi Baraj Göleti’nin etrafındaki alanda incelemelerde bulundu.

Beylerderesinde İncelemelerde Bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, Beylerderesi Şehir Parkı Projesinin uygulanacağı Beylerderesi Baraj Göleti’nin etrafındaki alanda incelemelerde bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 16:19
Beylerderesinde İncelemelerde Bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’a Beylerderesi Baraj Göletinin etrafındaki alanda uygulanacak ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesiyle ilgili sunum yaparken, toplantının sonunda Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri hediye etti. Sunumun ardından Beylerderesi’ndeki inşaat alanına giden Başkan Polat ile Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, projede gelinen son nokta üzerine değerlendirmelerde bulundu. Polat, Malatya’nın turizmine ve ekonomik hayatına çok ciddi katkılar sunacak olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesiyle ilgili kendileriyle sürekli irtibatta olan, projeyi yakından takip eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay’ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt’u Türkiye’de örnek ilçe hüviyetine ulaştırmak amacıyla "Beylerderesi Şehir Parkı" gibi devasa yatırımlara önem verdiklerini ifade eden Polat, “Yeşilyurt, devasa yatırımlarla geleceğe umutla bakıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin sosyal dokusu ve yeşil alanlarını daha kıymetli hale getirecek, zenginliklerini gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayacak önemli yatırımlara ayrıcalık tanıdık. Yeşilyurt, sosyal yaşam alanları, tesisleri, sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevresel projelerimizle herkesin gıptayla baktığı bir ilçe konumundadır. Hizmet alanları, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla hem bölge turizmine hem de ekonomik hayatımıza büyük katkı sağlayacak Beylerderesi Şehir Parkındaki çalışmalarımız, kentimizdeki sosyal yaşam anlayışına farklı bir boyut kazandıracaktır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı kıymetli hemşehrimiz Cemal Nogay ve diğer yetkililerle birlikte Beylerderesi Şehir Parkı Projesinin uygulanacağı Beylerderesi Baraj Göletinin etrafındaki alanda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk, çalışmaları yerinde takip ederek, projenin sorunsuz ilerlemesi adına fikir alış verişi yaptık. Projemizin hayata geçmesi noktasında destek veren herkese müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay ise, ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ gibi değerli bir yatırımın Malatya’ya kazandırılması noktasında büyük bir çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

İnceleme gezisinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. (Bülten)busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatCemal NogayMalatyaBeylerderesişehir Parkı
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