"Beylerderesi Şehir Parkı" çalışmalar sürüyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Barajının olduğu bölgede hizmete girecek olan Beylerderesi Şehir Parkı inşaatında incelemelerde bulundu. Beylerderesi Baraj Göletinde çalışmaları sürerken, bu alanda bin 350 dönümlük bir alanda hizmete girecek "Beylerderesi Şehir Parkı" projesinde de çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgenin, kentin ve ilçenin modern yaşam kültürüne artı değerler kazandıracak proje ekonomi ve turizm hayatının da hareketlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Proje çalışmalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yeşilyurt'un tüm bölgelerindeki değişim ve dönüşüm hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Çınar, "Bizim temel felsefemiz, sürekli çalışmak ve üretmektir. Bize devredilen hizmet bayrağını hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle inşallah daha yukarılara taşıyacağız. İlçemizin geçmişten gelen kadim medeniyet olgusunu gelecek nesillere taşımak, sosyal dokusu ve yeşil alanlarını daha değerli hale getirmek adına inşaatına başladığımız yatırımların her aşamasını yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Beylerderesi Şehir Parkı projesinin bölge turizmine ve ekonomik hayata canlılık kazandıracağını ifade eden Çınar, "Yeşilyurt Belediyesinde çok hızlı bir şekilde gerçekleşen değişimin ardından temeli atılan yatırımların ve devam eden projelerin aksamadan devam etmesi için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Mimari projesi, sosyal donatıları ve mekanlarıyla gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli yatırımlarımız arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkı projesinin uygulandığı alanda da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.

Beylerderesi Şehir Parkı projemiz bölge turizmine ve ekonomik hayata canlılık kazandıracaktır. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal alanlarıyla bölgede başka bir örneği bulunmayan bu değerli yatırım bölgemizin gelişiminde önemli rol oynayacaktır." şeklinde konuştu. Beylerderesi Şehir Parkı projesi Malatya'nın ve Yeşilyurt'un sosyal yaşam kültürüne farklı bir boyut kazandıracağını da sözlerine ekleyen Çınar, "Mimari yapısı ve içinde bulunduracağı sosyal alanlarla hemşerilerimize farklı bir konsepte hizmetine sunacağız. Beylerderesi Şehir Parkı hizmete açıldıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin ilgisini kısa sürede çekecektir. Bu etkileşimin, kentimizin sosyal ve ekonomik hayatına direk yansımaları olacak. Bir yandan insanlarımıza keyifli vakit geçirebilecekleri kaliteli bir hizmet alanı sunarken diğer taraftan kentimizin tanıtımına destek sunarak ekonomi, ticaret ve turizmin hareketlenmesine imkan sunmuş olacağız. Bölgemize önemli kazanımlar sağlayacak Beylerderesi Şehir Parkı projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.