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BEYLERDERESİ PROJESİNİ TAKİP EDİYOR 

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mustafa Gözükara ile birlikte Beylerderesi Şehir Parkı ve Beylerderesi Göleti inşaat alanında incelemelerde bulundu.

BEYLERDERESİ PROJESİNİ TAKİP EDİYOR 

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mustafa Gözükara ile birlikte Beylerderesi Şehir Parkı ve Beylerderesi Göleti inşaat alanında incelemelerde bulundu.

29 Mart 2018 Perşembe 14:46
BEYLERDERESİ PROJESİNİ TAKİP EDİYOR 

Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ın da katıldığı inceleme gezisi sırasında “Beylerderesi Şehir Parkı” projesinin amaçları, hedefleri, projenin teknik detayları, hizmete sunulacak sosyal yaşam alanları hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaşan Başkan Polat, projenin bölge turizmine ve ekonomik hayata canlılık kazandıracağını söyledi. Suyu ve yeşil alanlarıyla ünlü Yeşilyurt İlçesinin tarihi ve kültürel yapısına uygun projeler uygulamaya önem gösterdiklerini dile getiren Polat, “İlçemizin geçmişten gelen kadim medeniyet olgusunu gelecek nesillere taşımak, sosyal dokusu ve yeşil alanlarını daha değerli hale getirmek adına farklı yatırımlar ve projeler uygulamaktayız. Sosyal donatıları, yeşil alanları, hizmet gruplarıyla yerli ve yabancı turistleri misafir edeceğimiz, bölge turizmiyle ekonomik hayatımıza önemli kazanımlar sağlayacak Beylerderesi Şehir Parkı projemizde bu anlayış doğrultusunda hizmete girecektir” ifadelerine yer verdi.

İnşaatı devam eden Beylerderesi Baraj Gölet’inin ise uygulandığı alanda 1 Milyon 350 m alana hizmete sunacağını ifade eden Polat, “Projemiz hem kentin marka değerini yükseltmeye hem de gelecek nesillere yaşanabilir mekanlar bırakmak adına değerli bir yatırımdır” diye konuştu.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü M. Mustafa Gözükara ise Beylerderesi Şehir Parkı projesinin Malatya’ya kazandırılması adına yoğun bir çaba sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürler ederek çalışmalar başarılar diledi.busabahmalatya.com 

İHA

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