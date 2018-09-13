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Beydağı Tabiat Parkı'nda son durum

Malatya Orduzu Tabiat Parkı'ndan sonra bir tabiat parkına daha kavuşuyor. Battalgazi ilçesinin sınırlarında kalan Beydağı Tabiat Parkı'nın 29 Ekim'de bitirilmesi hedefleniyor.

Beydağı Tabiat Parkı'nda son durum

Malatya Orduzu Tabiat Parkı'ndan sonra bir tabiat parkına daha kavuşuyor. Battalgazi ilçesinin sınırlarında kalan Beydağı Tabiat Parkı'nın 29 Ekim'de bitirilmesi hedefleniyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:50
Beydağı Tabiat Parkı'nda son durum

İnderesi’nde bulunan bin dönüm alan üzerine kurulacak tabiat parkı etaplar halinde yapılıyor. Bu bin dönümlük alandan 100 dönümlük arazi Malatya Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi. 100 dönümlük alanda; cafe, market, restaurant mescit gibi yürüyüş yolları yapılıyor. İnderesi’nde inşa edilen Beydağı Tabiat Parkı'nın 29 Ekim 2019 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor. Diğer alanların da ilerleyen zamanlarda yapılarak hizmete sunulması bekleniyor.

Beydağı Tabiat Parkı’nın tamamı, Battalgazi ilçesi idari sınırları içinde kalıyor. Tabiat Parkı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya Şube Müdürlüğünün sorumluluğunda. Bin dönümlük Beydağı Tabiat Parkı'nın 100 dönümü Malatya Büyükşehir Belediyesine ait.

Şu anda Beydağı Tabiat Parkı'nın ilk etabı olan 100 dönümlük alanından Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olduğu için bu alanda çalışmalarına ağırlık verdi. Belediyenin hedefi burayı 29 Ekim'de hizmete açmak. Ancak çalışmaların belirtilen güne kadar bitirilmesi imkansız gözüküyor.

TARİHİ ESERLER BULUNDU

Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında çıkan tarihi eserlerde dikkat çekiyor. Çıkan bu tarihi kalıntıların Ermenilere ait olduğu belirtiliyor. Beydağı Tabiat Parkı'nın bölgenin en donanımlı tabiat parkı olması bekleniyor. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Beydağı Tabiat Parkı
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