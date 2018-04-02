BESİCİLERDEN ‘İTHAL HAYVAN’ İSYANI

İthal edilen büyükbaş hayvanların bazıların öldüğünü iddia eden ve ölen hayvanların zararının karşılanmasını isteyen Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da hizmet yapan bütün besicilerin, ithal hayvan başvurusu yaptığını dile getiren Başkan Kırma, bu hayvanların da bedellerinin yatırıldığını söyledi.

BİRÇOĞU ÖLDÜ

Gelen hayvanlardan birçoğunun öldüğünü ileri süren Başkan Kırma, “Besiciler ne hayvanı gördüler ne de gelecek hayvan hakkında doğru dürüst bilgilendirildiler. Aldıkları hayvanların paralarınıödediler. Gelen hayvanların bazıları öldü. Hayvanlarda hastalık çıktı. Besicilerimiz hayvanların hiçbir şeyini görmeden aldılar. Hastalıklı hayvanlar için de garantide vermedikleri için paraları iade etmediler. Bu hayvanlar 3 ülkeden geldi. Angus denilen hayvan Malatya’ya çok geldi. Bazı besicilerin 5-6 hayvanı öldü. Biz ölen hayvanların paralarının iade edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

BESİCİLER MAĞDUR

Ölen hayvanların zararının karşılanması gerektiğini ifade eden Başkan Kırma, “Ayrıca ithal hayvan alacak besicilerin hayvanları almadan önce bu görmelerini, daha sonra paralarını yatırmalarını talep ediyoruz. Ya ölen hayvanların yerine sağlıklı hayvan ya da ölen hayvanlarına yatırılan paraların tekrar iade edilmesi gerekir. Ölen hayvanların garantisi olmadığı için besiciler ne hayvan alabiliyorlar ne de paralarını alabiliyorlar. Biz hayvanlara yazıldığımızda bize ‘Hayvanlarınız geldi, bu hayvanları mecbur alacaksın’ dediler. Ölen hayvanlar için hayvanların yorgun olduğu için öldüğünü söylediler. Her gelen yüz hayvandan en az 7-8 tanesi öldü. Hepsini belgeleyebiliriz. İthal hayvan alan besicilerin hepsi mağdur. Hayvan alan besicilerin tamamında neredeyse hayvan öldü. Biz bunu yetkililerimizin duymasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi