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Berkan Samanlıoğlu MHP’den Aday Adayı

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürü Berkan Samanlıoğlu, görevinden istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) adaylık başvurusunda bulundu.

Berkan Samanlıoğlu MHP’den Aday Adayı

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürü Berkan Samanlıoğlu, görevinden istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) adaylık başvurusunda bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 16:04
Berkan Samanlıoğlu MHP’den Aday Adayı

2016 yılından buyana Malatya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürü olarak görev yapan Berkan Samanlıoğlu, istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine milletvekilliği için adaylık başvurusunu yaptı.

Samanlıoğlu, adaylık başvurusunu MHP genel merkezine yaptığını ifade ederek, “Aday adayı olarak çıktığım yolda her şeyin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Allah, Malatyamıza ve ülkemize hayırlı etsin” şeklinde konuştu.

1970 Malatya doğumlu olan Samanlıoğlu, ilköğretim ve lise öğrenimlerini Malatya’da tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünü 1993 yılında dereceyle bitirdi.

1994-1999 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Samanlıoğlu, 1999-2004 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde teknik başkan yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 2004-2013 yılları arasında kontrol mühendisi olarak görev yapan Samanlıoğlu, 2013-2016 yılları arasında ise Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde Harita ve Kamulaştırma Müdürü olarak hizmetini sürdürdü.

1999-2005 yılları arasında Malatyaspor’da asbaşkanlık görevinin yanı sıra Malatya Belediyespor’da (Evkur Yeni Malatyaspor) başkanlık yapan Samanlıoğlu, Kalkınma Bakanlığı on birinci kalkınma planı özel ihtisas komisyonu, konut politikaları üyeliği görevini de yürüttü.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Berkan SamanlıoğluAdayMHPMalatya
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