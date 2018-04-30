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“Berat Kandili’ni İdrak Etmenin Mutluluğu İçerisindeyiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Gönüllerimize ilahi bereket ile rahmet bahşeden ve on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Berat Kandili’ni İdrak Etmenin Mutluluğu İçerisindeyiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Gönüllerimize ilahi bereket ile rahmet bahşeden ve on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:03
“Berat Kandili’ni İdrak Etmenin Mutluluğu İçerisindeyiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Berat Gecesi, Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetlerin kat kat fazla mükâfatlandırıldığı bir zaman dilimidir.Yüce rabbimizden bu mübarek gecede yapılan ibadetleri, edilen duaları dergah-ı izzetinde kabul ederek bütün İslam alemine rahmet kapılarını açmasını, huzur, mutluluk ve esenlik vermesini diliyorum. On bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin İslam aleminin günahlarından kurtuluşuna, kardeşlik ve hoşgörü ortamının gelişmesine, güçlenmesine vesile olması en büyük temennimizdir. Günahlardan kurtuluş için bir vesile olarak görülen Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Bu vesileyle bütün hemşerilerimin Berat gecesini kutluyor, günahlarımızdan arınmamıza vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.(Bülten)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatBERAT KANDİLİ
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