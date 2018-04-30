“Berat Kandili’ni İdrak Etmenin Mutluluğu İçerisindeyiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Berat Gecesi, Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetlerin kat kat fazla mükâfatlandırıldığı bir zaman dilimidir.Yüce rabbimizden bu mübarek gecede yapılan ibadetleri, edilen duaları dergah-ı izzetinde kabul ederek bütün İslam alemine rahmet kapılarını açmasını, huzur, mutluluk ve esenlik vermesini diliyorum. On bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin İslam aleminin günahlarından kurtuluşuna, kardeşlik ve hoşgörü ortamının gelişmesine, güçlenmesine vesile olması en büyük temennimizdir. Günahlardan kurtuluş için bir vesile olarak görülen Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Bu vesileyle bütün hemşerilerimin Berat gecesini kutluyor, günahlarımızdan arınmamıza vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.(Bülten)