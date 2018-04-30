Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107751
ALTIN
171.230
DOLAR
4.0413
STERLİN
5.5489
EURO
4.8957

“Berat Kandili Hayırlara Vesile Olsun”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, ilahî rahmetin tecelli ettiği bugünün İslam ve insanlık alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

“Berat Kandili Hayırlara Vesile Olsun”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, ilahî rahmetin tecelli ettiği bugünün İslam ve insanlık alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:09
“Berat Kandili Hayırlara Vesile Olsun”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Berat Kandili’ni idrak etmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. İlahî rahmetin tecelli ettiği Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Bizler birer mümin olarak bu geceyi her yönüyle iyi değerlendirmeliyiz. Berat gecesi, Allah’ın affına mazhar olmanın yanında, bizlere affedici olmayı da hatırlatır.  Bugün bir diğer yönüyle, kırılan kalpleri onarma, insanlar arasındaki kin ve nefret duygularını öteleme günüdür. Gelin bu günde, unuttuğumuz değerlerimizi yeniden gözden geçirelim ve yeniden hatırlayalım. Hatırladığımız bu değerlerimizi, insanlığın mutlu ve huzurlu olması için yaşatalım. İyiliğin, sevginin ve saygının egemen olduğu bir dünya için ele ele, gönül gönüle sorumluluklarımızı yerine getirelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, milletimizin mübarek Berat Kandili’ni tebrik eder, kandilin tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanBERAT KANDİLİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saime Palancıoğlu Aday Adaylığını Açıkladı
Saime Palancıoğlu Aday Adaylığını Açıkladı
MTSO’da Yeni Dönemin İlk Toplantısı Yapıldı
MTSO’da Yeni Dönemin İlk Toplantısı Yapıldı
Milyon Liralık Taylar Satılıyor
Milyon Liralık Taylar Satılıyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim