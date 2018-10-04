Bentli’den kınama mesajı

Bentli, “Sağlık Bakanımız, ‘Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM’nin öncelikli gündemi ve Bakanlık olarak bu konunun etkin takipçisi olacaklarını’ ifade etmiştir. Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren, şifa veren ellere karşı yapılan her türlü şiddet asla kabul edilebilir değildir. Şiddetin savunulabilir bir yanı olamaz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere her insana yönelik şiddet ve saldırıyı, buna ortam yaratanları ve faillerini kınıyoruz” sözlerini kaydetti.