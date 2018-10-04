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Bentli’den kınama mesajı

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “2 Ekim 2018 tarihinde menfur bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Sağlık çalışanları başta olmak üzere her insana yönelik şiddet ve saldırıyı, buna ortam yaratanları ve faillerini kınıyoruz” dedi.

Bentli’den kınama mesajı

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “2 Ekim 2018 tarihinde menfur bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Sağlık çalışanları başta olmak üzere her insana yönelik şiddet ve saldırıyı, buna ortam yaratanları ve faillerini kınıyoruz” dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:42
Bentli’den kınama mesajı

Bentli, “Sağlık Bakanımız, ‘Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM’nin öncelikli gündemi ve Bakanlık olarak bu konunun etkin takipçisi olacaklarını’ ifade etmiştir. Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren, şifa veren ellere karşı yapılan her türlü şiddet asla kabul edilebilir değildir. Şiddetin savunulabilir bir yanı olamaz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere her insana yönelik şiddet ve saldırıyı, buna ortam yaratanları ve faillerini kınıyoruz” sözlerini kaydetti. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Recep BentliMALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜMalatya
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