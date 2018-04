Benim Derdim Ülkem

Samimi ve dürüst açıklamaları ile gazetemize konuşan ve özellikle eğitim alanındaki vizyonlu görüşleriyle dikkat çeken Ahmet Polat Kaya ile gerçekleştirdiğimiz röportaj şu şekilde:

-Sizi tanıyabilir miyiz?

1 Ekim 1972 yılında Yazıhan ilçesi Akyazı Sarsap Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu kendi köyümde ortaokulu ve liseyi Yazıhan ilçesinde tamamladım. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nü kazandım. 1991 yılında mezun oldum. Ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli tür ve derecelerdeki okullarda öğretmenlik yaptım. 1993-95 yılları arasında askerlik hizmetini tamamladım. Askerlikten sonra İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde rehberlik ve psikolojik danışma alanında yüksek lisans çalışmalarını yürüttüm. Evli ve üç çocuk babasıyım. Birçok eğitim kurumunda yönetimde çalıştım.

-Aday adaylığınızı açıkladınız…

Evet, aday adaylığı için başvurumu yaptım. Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı gelişmelerde, refah ve medeniyet seviyesinde en üst seviyelere çıkmasında, AK Parti’ye büyük bir görev ve sorumluluk üstlenmiş ve hayallerin ötesinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. AK Parti ve davamızın güçlü lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a Malatya’mız en yüksek oy potansiyeli ile cevap vermiştir. Buradan Hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi muhabbet ve gönül bağı ile bağlı Malatya’mızı ayağa kaldıracak, ileri medeniyetler seviyesinde çıkaracak ve bölgenin cazibe merkezi haline getirebilecek projelerin gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. Şehrimizin projeler üretmesi için güçlü hayallerimiz ve ideallerimizle genç, kuvvetli ve dinamik ekibimiz ile daha güçlü bir Türkiye ve Malatya için 27. dönem milletvekilliği seçiminde aday adayıyım. Bu sürecin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim.

20 YIL SONRA NASIL BİR İNSAN YETİŞTİRECEĞİZ?

-Bir eğitimci olduğunuzu biliyoruz. Bu anlamda eğitim alanında sıkıntılar olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda yapmayı düşündüğünüz çalışmalar var mı?

Ben eğitimciyim. Olaylara her açıdan bakmamız gerekiyor. İstişare ederek iş yapmamız lazım. Kimse kafasına göre iş yapmayacak. Allah nasip ederse milletvekili seçilirsem eğitim pozisyonlarında görev alacağım. Türkiye’de 20 yıl sonra nasıl bir insan yetiştireceğiz sorusuna verebileceğimiz cevap maalesef yok. Bu da hain örgütün planlarıdır. Türkiye 2005 yılında yeni eğitim anlayışını belirledi. Her gün program değişiyor. Her gün sınav değişikliği yapıyoruz. Bunu Hükûmete mal edemezsiniz. Çünkü bu kadrolara 80’li yıllardan beri bu hainler atandı; kriptocular gizlice bana başka, ona başka görünen iki yüzlüler atandı. Sistem bu şekilde mahvoldu.

2005’ten bu yana AK Parti bireyi temel alan eğitim anlayışı yapın diyor. Hatırlayın, öğretmen her şeyi biliyordu. Artık siz her şeyi biliyorsunuz. Sistem değişti. Sistem öğretmenleşen öğrenciyi, öğrencileşen öğretmeni ortaya çıkarmış.

-Peki, sistemin iyileşmesi için çözüm önerileriniz nedir?

Benim çözüm önerim şu: Milli Eğitim Bakanlığı sadece resmi kurumlardan oluşmuyor. Birçok paydaşları var. Üniversiteler, Diyanet İşleri Başkanlığı, yerel yönetimler, ticaret sanayi odaları, meslek grupları ve bu odalara kayıtlı olan insanların görüşleri alınır. Eğer siz ülkenin 80 milyonuna hitap etmek istiyorsanız mutlaka Malatya’nın, Şırnak’ın da, Hakkari’nin, Edirne’nin de görüşlerini almak zorundasınız.

Malatya genelinde biz bazı şeyleri kaybettik. Sürekli özel okullar açılıyor ama hep geriye gidiyoruz. Niye? Bu sene Ekim ayından kasıma kadar tam 5 defa değişiklik yaşandı. Ve öğretmen yetiştirme politikasını tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.

Üniversiteyi yoksulluklarla okudum. Ama biz okuyorduk. Şimdi gençlerin kitap okuma oranlarına bakıyorum. Çok kötüyüz. Televizyonun önünde telefonla oynayan bir milletiz. Ben demiyorum telefon kullanılmasın.

Bu ülkede meslek lisesi gitmiyor. Mesleği başka şekilde çevirmemiz lazım. Meslek lisesinden mezun olup da kaç tanesi yatırımcı olmuş ya da iş adamı olmuş. Bu okullardaki öğrenciler üniversite sınavına giriyor ve sıfır çıkıyor. 500 bin kişi barajı çekemiyor.

Endüstri meslek lisesi, teknik liseler devletimizin en çok destek yaptığı liselerdir. Bir genel lise öğrencisi devletimize 5 bin liraya mal oluyorsa endüstri meslek lisesi öğrencisi 10 bin liraya mal oluyor.

Dünyanın en zor mesleği bir senede öğrenilir. Türkiye elektrikçi arıyor. Alanda yetişmiş elemanımız yok, Çin’den adam getiriyoruz. Biz hala itfaiyeci, muhasebeci yetiştiriyoruz. Motorcu yetiştiriyoruz ama motoru kağıt üzerinde değil, sanayide öğreniyoruz.

Ben eğitimci olduğum için eğitim açısından bakıyorum ama gerçek de budur. Bakın Amerika’ya, İngiltere’ye, bakın Fransa’ya veya diğer dış devletlere ne ile kalkınıyorlar? Eğitim sistemine gerekli yatırım yapılıp, iyi yönlendirilir; ben bu birin peşindeyim.

Ben okulları kapı kapı geziyorum. Bana niye geziyorsun diyorlar? Ben de öğretmenim diyorum. Her okula gitmişimdir. Siz de bakın okulların fiziki yapılarına. Okulların içinde donanım olarak hiçbir eksik yok. Öğrencilerimiz okullara gidiyor ama laboratuvarın kapısı açılmıyor, akıllı tahta kullanılmıyor.

BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELECEK

Allah nasip ederse bu eğitim sistemi düzelecek. Bu konuda çok iddialıyım. 180 eğitim günümüz var ve 180 günün ilk haftası ilk günler; karne haftası son günler, yazılı bittiği zaman okul bitti. Devamsızlık 50 güne çıktı. Eğitim için Türkiye’de yok yok…

-Yani eğitim konusu bu ülkenin en büyük sıkıntısı?

Yani benim derdim büyük. Benim derdim eğitim. Bu memlekette bir eğitimci olarak gururla konuşuyorum; ben bir kişiyi değiştirirsem o ülkeyi değiştireceğim. Çok büyük paralarla devlet okulları yapılıyor. Hiçbir eksiklik yok. Özel okullarda olmayan birçok imkan var o okullarda. Ama sistem sıkıntılı.

Eğitimli bir milleti köleleştirmek çok zor bir iştir. Eğitim insanı özgürleştirir. Sorgulamayı öğretmemiz gerekiyor. Eğitim sorgulayan bir birey yetiştirmezse, araştıran bir birey yetiştirmezse ülke gelişemez. 60 Müslüman ülke bir Almanya kadar ekonomi üretememiş, bir Japonya kadar teknoloji üretememiş.

-Malatya’nın cazibe merkezi olması noktasında neler yapılabilir? Eksikliklerimiz neler?

Malatya’yı bir konjonktür olarak düşünelim. Sivas ile bağlantımız var, Antep’le bağlantımız var, Adıyaman’la bağlantımız var, Kayseri ile bağlantımız var. Güneydoğu’ya, Doğu’ya, Karadeniz’e, İç Anadolu’ya kapı açılıyor. Peki, bu saydığım yerlerde kaç tane insan Malatya’ya gezmeye, tozmaya geliyor? Nerede kalacaklar, kim bunlara öncülük edecek, kaç tane turist geldi memleketimize? Yollarımız ve imkanlarımız var. Çalışmalar oldukça iyi ama eksiklikler var.

Şu an Kitap Fuarı var. Ben bu fuarları çok beğeniyorum ve olmasını istiyorum. Sponsor olarak bunların çoğalmasını bekliyorum. Binlerce insan oraya gidiyor. Malatya’da bir güzellik dönüyor.

Malatya’nın cazibe merkezi olması lazım. Sağlık alanında, turizm alanında, eğitim alanında gurup gurup, kafile kafile insanların buraya gelmesi lazım, Malatya’da neler olduğunu görmesi lazım.

Tabi bu bir kişiyle yapılacak bir iş değil. Burada komisyonların kurulması lazım. Odalar, Sivil Toplum Kuruluşları, hastaneler her kurumun ve kuruluşun bir araya gelmesi gerekiyor. “Ne yapabiliriz” diye konuşulması gerekiyor.

Malatya çok zengin bir kent ama cazibe merkezi değil.

-Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Ben bu yola çıkarken çok düşündüm, çok kararlar verdim. Bir yerlerde yanlış bir şeyler varsa, oturup, bağırıp-çağırmanın bir anlamı yok. Ben kalkıp düzeltmek istiyorum. Benim bu göreve maddi anlamda ihtiyacım da yok ama bir şeylerin düzelmesi gerekiyor. Fırsat verilirse düzeltmek istiyorum.

Benim derdim şahıs değil, benim derdim ülkem. Ben bir şeyin peşinde değilim, bu da bilinsin…

TÜRKAN YILDIZ -Busabah GAZETESİ