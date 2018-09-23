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“Belediyelerden destek alacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden MGTC Başkanı Fatih Avcı, gazetecilerin haklarıyla alakalı birtakım faaliyetlerde bulunacaklarınıve bu sürede belediyelerden destek alacaklarını söyledi.

“Belediyelerden destek alacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden MGTC Başkanı Fatih Avcı, gazetecilerin haklarıyla alakalı birtakım faaliyetlerde bulunacaklarınıve bu sürede belediyelerden destek alacaklarını söyledi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:42
“Belediyelerden destek alacağız”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ettiler. Önemli konuların konuşulduğu ziyarette ilk konuşmayı MGTC Başkanı Fatih Avcı yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye BaşkanıHacı Uğur Polat’ı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Avcı, Başkan Polat’ın Yeşilyurt Belediyesinden itibaren çok yoğun çalışan birisi olduğuna dikkat çekti ve bu yoğun temponun içerisinde kendilerini ağırladığı için Başkan Polat’a teşekkür etti.

‘MEMLEKET EMEKTİR’ DİYE YOLA ÇIKTI

Başkan Avcı, “Memleket emektir’ diye yola çıktı. Biz de doğanın, toprağın, havanın, güneşin, suyun verdiği en güzel emekleri çiçeklerle bir araya getirdik, başkanımıza takdim ettik. Onun bu güzel emekleri çiçekle bir nebze olsun karşılık bulmasını istedik. Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak yeni sezona bizim de etkili bir şekilde girmemiz için birtakım görüşmeler yapıp, destek ziyaretlerinde bulunmamız gerekiyor. Onlar bize hayırlı olsun ziyaretine geldiler, biz de bu ziyaretle kendilerine teşekkür ettik” diye konuştu.

FİKİRLERİMİZİ BEYAN ETMEK İÇİN BURADAYIZ

Malatya’daki gazetecilerin hakları için birtakım faaliyetler gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Avcı, “Ayrıca ortak yapabileceğimiz daha iyi, daha sosyal açıdan sanatsal, kültürel, spor açısından hem gazetecilik mesleğine gönül veren Malatya’da yaklaşık 200 civarında basın kartı olan olmayan, internet medyasında, yazılı ve görsel medyada, matbaa sektöründe, televizyonlarda bu kadar çalışan var. Bu insanların haklarıyla alakalı birtakım faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bu sürede belediyelerimizden destek alacağız. Bu konuda da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hem yeni dönemde birlikte çalışmak için hem de onların yaptığı çalışmalar üzerine fikirlerimizi beyan etmek için bugün buradayız. Bizi ağırladığı için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN O EMEK KUTSALDIR

Daha sonra söz alan ve bu yolda ‘Birlikte yürüyeceğiz’ diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, şunları kaydetti:

“Yönetimi gençleştirdiniz. Ben sizlere ziyarete geldim ama ben tekrar sizleri tebrik ediyorum. Rabbimden sizlere, vatana, millete, Malatya’ya hayırlı çalışmalar nasip etmesini temenni ediyorum. Siz bu yolda yürüyorsunuz. ‘Birlikte yürüyeceğiz’ dedik. Evet, birlikte yürüyeceğiz. ‘Memleket emektir’ dedik. Bu memlekete her kim emek verirse bizim için o emek kutsaldır. Ve emek verenin kimliğini asla bakmayacağız. Kimliğiyle ilgilenmeyeceğiz. Her kim emek verirse onu baş tacı olarak değerlendireceğiz. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte bu memlekete emek vereceğiz. Çok kısa sürede sorumluluk alanımız oldu. Bu süreyi en verimli bir şekilde değerlendirmek için 112 Acil Eylem Planımızı açıkladık. O plan çerçevesinde de gidiyoruz. Bugün 13’üncüsünü gerçekleştirdik. Allah nasip ederse bir gün 44’ü, 99’u ve 100’ü devireceğiz. Ve bu memlekete hizmet edeceğiz. Sizler de bizim sürekli birlikte çalıştığımız kardeşlerimizsiniz. Sahada hep beraberiz. Maç olursa beraberiz. Allah korusun bir afet olsa beraberiz. Bir program olsa beraberiz. Sahada hep birlikteyiz. Ben tekrar yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 23.09.2018 17:53
Anahtar Kelimeler:
Fatih AvcıHacı Uğur PolatMALATYA GAZETECİLER VE TELEVİZYONCULAR CEMİYETİ
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