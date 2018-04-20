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Belediyeler Halka Hizmet Yapsın

Belediye inşaat şirketlerinin müteahhitlerin işlerini etkilediğini ileri süren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, “Belediyeler inşaat yapmamalı. Onlar halka hizmetini yapsın” dedi.

Belediyeler Halka Hizmet Yapsın

Belediye inşaat şirketlerinin müteahhitlerin işlerini etkilediğini ileri süren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, “Belediyeler inşaat yapmamalı. Onlar halka hizmetini yapsın” dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:32
Belediyeler Halka Hizmet Yapsın

Belediyelerin inşaat şirketlerinin, Malatya’da hizmet yapan müteahhitlerin işlerini etkileyip etkilemediğini değerlendiren Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, önemli açıklamalarda bulundu.

İnşaat şirketlerinin kendilerini etkilediğini ileri süren Başkan Kırteke, belediyelerin bir hizmet birimi olduğunu söyledi.

MALATYA KAZANSIN İSTİYORUZ

Belediyelerin müteahhitlere öncülük etmesini isteyen Başkan Kırteke, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyeler halka hizmetini yapsın. Burada kalkıp inşaat yapması bana çok mantıklı gelmiyor. Onlar inşaat yapmalarını şöyle savunuyorlar: Biz ölü bir bölgeye girdiğimiz zaman o bölge şenleniyor. A firması, B firması geliyor. Bu iş için TOKİ var. Siz bizleri teşvik edin ya da bu işi bırakın. Çevreyolu’nun altını yapacaksa TOKİ yapsın. TOKİ bir yandan etkiliyor, belediyelerin yaptığı inşaat çalışmaları bizi bir yandan etkiliyor, piyasa aşırı bir şekilde etkileniyor. Bunlar bize dezavantaj. Bu durumu biz belediyelerle konuştuk. Belediyeler inşaat yapmamalı. Yapacaklarsa da bize öncülük etmeli. Yol açsınlar, bizler yapalım. İnşaat yapılırken gerçekleştirilen ihalelerin bir kısmı da başka illerden gelen firmalara veriliyor. Bu ayriyeten insana bir hüzün veriyor. Ben Ankara’da yaptığım inşaat çalışmasına malzemeleri ve işçilikleri Malatya’dan takviye ettim. Ben böyle düşünüyorsam bir başka ilden gelen de öyle düşünür. Biz Malatyalıların kazanmasını istiyoruz.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa KırtekeBelediyelerInşaat
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