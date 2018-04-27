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Belediye  Suriyeli Çocukları Ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çadır Kentte eğitim gören Suriyeli çocuklar ile Galip Demirel Çınar Park’ta öğlen yemeğinde bir araya geldi.  

Belediye  Suriyeli Çocukları Ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çadır Kentte eğitim gören Suriyeli çocuklar ile Galip Demirel Çınar Park’ta öğlen yemeğinde bir araya geldi.  

27 Nisan 2018 Cuma 16:51
Belediye  Suriyeli Çocukları Ağırladı

Battalgazi Belediyesi Başkanı Gürkan’ın davetlisi olarak Çınar Park’a gelen Suriyeli çocukların yüzünde oluşan tebessüm ise görülmeye değerdi.

Yaklaşık 5 yıl önce Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerin çocukları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın davetlisi olarak Galip Demirel Çınar Park’ta ağırlandı. Eğitimlerini Malatya’da sürdüren Suriyeli çocuklar, Çınar Park’ın tabii güzellikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Kendileri için düzenlenen öğlen yemeği programında mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, öğle yemeğinin ardından Galip Demirel Çınar Park’ı gezdiler.

Suriyeli Çocukları Galip Demirel Çınar Park’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada,” Sizleri Belediyemizin tesislerinde ağırlamaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizin bütün Müslüman milletlere ve insanlığa bağrının açık olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Hepiniz yarın büyüyerek, bu ülkede görmüş olduğunuz misafirperverliği, hoş görülüğünü ve bir aile ferdini ağırlamanın en güzel temayüz ettiği sizler gelecek nesilleriniz aktaracaksınız. Bu memlekete, bu insanlara karşı borcunuzu en güzel şekilde ödeyeceğinize inanıyorum. Hepinize Eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.(Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanMalatyaSuriyeli çocuklar
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