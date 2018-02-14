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 Belediye personeline yangın söndürme eğitimi 

Battalgazi Belediye personeline yönelik ‘Temel Yangın Eğitimi’ verildi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yangına karşı alınacak tedbirlerle birlikte yangına erken müdahale imkanının hem can, hem de mal güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. 

 Belediye personeline yangın söndürme eğitimi 

Battalgazi Belediye personeline yönelik ‘Temel Yangın Eğitimi’ verildi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yangına karşı alınacak tedbirlerle birlikte yangına erken müdahale imkanının hem can, hem de mal güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. 

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:19
 Belediye personeline yangın söndürme eğitimi 

Battalgazi Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Temel Yangın Eğitimi’ faaliyeti, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. ‘Temel Yangın Eğitimi’ programına, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Latif Okyay, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, bazı birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, temel yangın eğitimlerinin önemine dikkat çekerek, “Eğitim formasyonları her zaman için bir kurumun dinamizminin en temel göstergesidir. Eğer bir kurumda, hizmet içi eğitim faaliyetleri veyahut ta bu anlamda uygulama eğitimleri söz konusu değilse, o kurum sürekli durağan ve yahut ta geriye ricat etme gibi bir durumla karşı karşıya kalır” dedi.


Yangın eğitiminin önemli bir eğitim olduğunu dile getiren Gürkan, “Nedenine gelince belki ilk etapta çok seyrek aralıklarla ki temennimiz ve dileğimiz odur ki, hiç yangın hadisesiyle karşı karşıya kalmayalım. Ama caydırıcılık anlamında, hazır bulunmuşluk anlamında yangın faaliyetlerinin sürekli dinamik olması gerekir. Yani bir havaalanında sürekli itfaiye teşkilat vardır. Ama belki binde bir itfaiye teşkilatı bir uçağın pisten çıkması, veyahut ta farklı bir hadiseden dolayı lazım olabilir. Belki on yılda bir lazım olabilir. Belki yirmi yılda bir olabilir, belki de insan ömrü süresince bir yerde hiç olmayabilir. Ama olayın olmaması o personelin o işe bigane kalmaması anlamına gelmez. Netice de siz personeli sürekli zinde tuttuğunuz takdirde, Allah göstermesin böyle bir olay geldiği takdirde çabuk ve erken müdahale ve gerekli tedbirler o işin zararını maddi ve manevi anlamda engellemiş olur. İtfaiye teşkilatımızın da bilgi birikimi açısından uzun yıllardan beri o teşkilatta görev yapan bir Daire Başkanımızın görevli olması, Malatya’da itfaiye konusunda şimdiye kadar kayda değer olumsuzluğa rastlamadık. Bu anlamda değerli İtfaiye Dairesi ve başkanını kutluyorum. Bu itfaiye eğitiminin başta siz çalışanlarımıza ve Battalgazi Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar ise, ‘Temel Yangın Eğitimi’ konusunda katılımcılara bilgiler verdi. Acar, yangına karşı alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çekerek, herkesin iş yerinde ve evinde mutlaka yangına karşı tedbir almaları gerektiğini ifade etti.Acar’ın yaptığı konuşmanın ardından Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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