Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı, önceki günden itibaren Malatya’da başladı. gündüz de etkisini sürdüren yağışın Cumartesi gününe kadar devam edeceği öğrenilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı.

TUZLAMA, YOL AÇMA VE KÜREME ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyesi, tuzlama, yol açma ve küreme çalışmalarını kar yağışı ile birlikte start verdi. Kent merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ilk etapta kent merkezindeki ana arterlerde tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları yapıldı. Sabah erken saatlerden itibaren gerek şehir merkezinde gerekse ilçelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesinin, bazı bölgelerde fırtına ve tipi yaşanması sebebiyle karla mücadele çalışmalarını zor şartlar altında devam ettirdiği belirtildi.





AÇILAN YOLLAR, TEKRAR KAPANIYOR

Yağışla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 350 aracımızla Malatya genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. Ancak, kar yağışının devam etmesi nedeniyle açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Şehir merkezinde de ekiplerimiz, tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekteler. Ekiplerimiz 24 saat aralıksız bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Vatandaşlarımız acil durumlarda Büyükşehir Belediyemizin çağrı merkezi 444 51 44nolu telefonunu arayarak bildirebilirler” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ