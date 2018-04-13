Belediye Başkanı Polat kermesin açılışını yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gedik mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yararına düzenlenen kermesin açılışını yaptı.

açılışta konuşan Polat, “Kermesler, toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik ruhumuza güç veren önemli etkinliklerdir. Böylesine duyarlı ve hassas bir etkinlik düzenleyen, ihtiyaç sahibi insanların derdini kendi derdi gibi gören Gedik mahallemizin kıymetli sakinlerini tebrik ederim” dedi.

“Gedik Mahallesindeki kermes yardımlaşma anlayışına büyük katkı sunmuştur”

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Gençlik Merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlik sırasında mahalle sakinleri ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun her zaman üst seviyede olduğu ilçemizde hayır işleri gündeme geldiğinde tüm ilçe halkımız el ele vermekte ve birbirine sahip çıkmaktadır. Ülke olarak birlik ve beraber hareket etmeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçmekteyiz. Peygamberimiz Efendimiz Hz.Muhammed bir Hadis-i Şerifinde ‘Komşusu Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir’ diye buyurmuştur. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım eli uzatmak, onların derdini kendi derdimiz gibi görmek hem dinimizin hem de kadim medeniyet kültürümüzün temelinde yer almaktadır. Gedik mahallemizde açılan ve tüm geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan kermeste toplumsal dayanışma ve kenetlenme ruhumuza büyük bir güç katmıştır” şeklinde konuştu.

“Emeği geçenlerden Allah razı olsun”

Kermesin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Polat, “ Gedikli hemşehrilerimiz ve burada faaliyetlerine devam eden Derneklerimiz ve Kuran Kursu hocalarımızın büyük gayretleriyle düzenlenen kermesten elde edilecek tüm gelir ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacak, böylesine anlamlı bir organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca mahallemizdeki okullarından gelerek yapılan etkinliğe destek veren öğrencilerimizin bu yaklaşımları da takdire şayandır. Çocuklarımız öğlen arasında hem yemek ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de kermese destek veriyorlar. Çocuklarımızın böylesine anlamlı bir organizasyona katılmaları için teşvik eden başta okul müdürlerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, evlerinde yaptıkları yemekleri ve ele emeği göz nuru eserlerini buradaki tezgahlara koyarak satış yapan bayanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kermese sahip çıkmaları toplumdaki yardımlaşma duygusunu bir kez daha görmemize vesile olmaktadır. Vatandaşlarımız bu kermesten ne kadar çok alışveriş yaparsa ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de o kadar yardım etmiş olacaklar. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Böylesine anlamlı bir etkinliği düzenleyenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Mahalle Muhtarı, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve mahalle sakinleriyle birlikte kermesin açılış kurdelesini kesti.

El emeği göz nuru eserler ve ev yemeklerinin geliri ihtiyaç sahiplerine gidecek

Kermeste kıyafetler ve el emeği göz nuru çeyizlik ürünler satışa sunulurken, ev yapımı birbirinden farklı yöresel yiyecekler, tatlı, pasta ve börek çeşitleri de yer alıyor. Kermesin tüm geliri Gedik mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.