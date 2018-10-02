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Belediye Akademisi ile personele eğitim veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa“Belediye Akademisi”eğitim programı düzenlendi.

Belediye Akademisi ile personele eğitim veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa“Belediye Akademisi”eğitim programı düzenlendi.

02 Ekim 2018 Salı 10:24
Belediye Akademisi ile personele eğitim veriliyor

Personellerin daha verimli bir şekilde çalışmaları ve Malatya’ya daha iyi hizmet sunmaları amacıyla düzenlenen programda, Etkili İletişim ve Kişisel Gelişim, 4734 Sayılı İhale Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Tebligat Kanunu, Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmenliği, Resmi Yazışma Kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği,4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kurumsal İletişim ve Gelişim alanlarında eğitimler verilecek.

Programın ilk oturumunda konuşan ve Etkili İletişim ve Kişisel Gelişim alanında bilgiler aktaran Prof. Dr. Ünal Sığrı, iletişimin önemi ve amacından bahsetti. Programın öğleden sonraki oturumunda ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek, resmi yazışma kurallarının belirlenmesi, bilgi belge alışverişinin daha sağlıklı yapılması hakkında bilgilendirme yaptı. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİBelediye Akademisi
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