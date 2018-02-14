BEKLENEN YAĞMUR GELİYOR MU?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de havanın çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu geçmesi beklenirken, Tunceli ile Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir” denildi.

Hava sıcaklıklarının ise yağışla birlikte 2 ila 3 derece düşmesi bekleniyor. Malatya Merkez ve ilçelerde havanın çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilirken, 14 derece ile en yüksek sıcaklık Doğanyol’da olması bekleniyor ve 7 derece ile en düşük sıcaklığın ise Kuluncak’ta geçeceği ifade ediliyor.

Rüzgarların ise değişik yönlerden hafif,yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. busabahmalatya.com