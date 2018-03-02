BEBEĞİNE EL-BAB ŞEHİDİNİN ADINI VERDİ

El Bab’da ve Şırnak’ta teröristlere karşı verdiği mücadelenin ardından şimdi de Afrin’de görev yapan Uzman Çavuş Hasan Ayaz, yeni doğan bebeğini görmek için memleketi Malatya’ya geldi. Ayaz, ilk bebeğine El Bab’da şehit düşen kahraman Üsteğmen Tarık Koçoğlu’nun adını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Afrin’de görev yapan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan Ayaz çiftini hastanede ziyaret etti. Başkan Çakır, Ayaz'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek, Tarık Efe’ye altın taktı. Ayaz çiftine destek olan özel hastane masrafları üstlendi.

Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, “Afrin’de yaptığım görevden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, eşimin doğum yaptığını duyunca bizleri ziyaret etti. Allah bütün devlet büyüklerimizden razı olsun. 8 Şubat 2017’de El Bab bölgesinde şehit olan Tarık Koçoğlu’nun ismini oğlumda yaşatmak istiyorum. İnşallah bahtı ve gönlü onun gibi olur” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Afrin’de ülkenin birliği ve bütünlüğü adına mücadele eden kahraman askerlerin olduğunu belirterek, “Afrin’de görev yapan bütün Malatyalı kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu gösterip, birlikte kahraman askerlerimize dua ediyoruz. Hasan kardeşimizin bir evladı oldu ve ziyarete geldi. Kardeşimiz şehit olan komutanının adını evladına vermiş buda gerçekten gurur duyulacak bir olay. Bizler de her zaman sizlerle beraberiz. Ordumuzun muvaffak olması için dua ediyoruz. Ordumuz hiçbir sivile zarar vermeden orada ülkemiz için tehdit oluşturan teröristlere karşı büyük bir mücadele ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.

Dr. İbrahim Karaman da Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe dua ettiklerini belirterek, “Askerlerimize ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Elimizden geldiğince her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com