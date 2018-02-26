BBP’DEN YAZIHAN İLÇESİNE ZİYARET

BBP Malatya İl Başkanı Ulutaş ziyaretten dolayı kısa bir açıklama yaptı.Başkan Ulutaş, “Ülkemizin birlik beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve güvenliği için sınır ötesinde Türk ordusunun başlatmış olduğu Afrin operasyonunda tüm terör örgütlerine Afrin zindan olacaktır” dedi.

KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR…

Büyük Birlik Partisi olarak gerek genel merkez olarak gerek Malatya İl Teşkilatı olarak daima devletin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Ulutaş, “Devletimizin ve milletimizin bekası için BBP olarak üzerimize düşen her konuda ilkelerimizden taviz vermeden kanımızın son damlasına kadar devletimizin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

Başkan Ulutaş, Yazıhan ilçesindeki asayiş ve emniyet konusunda alınan tedbirlerden dolayı halkın memnuniyetini de dile getirdi. Ulutaş, bundan sonra daha iyi olacağını söyleyerek bütün arkadaşlara teşekkürlerini ifade etti.(Bülten) busabahmalatya.com