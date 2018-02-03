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BBP'DEN ŞEHİT GÜRHAN İÇİN TAZİYE MESAJI

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan için BBP'den taziye mesajı geldi.

BBP'DEN ŞEHİT GÜRHAN İÇİN TAZİYE MESAJI

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan için BBP'den taziye mesajı geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:36
BBP'DEN ŞEHİT GÜRHAN İÇİN TAZİYE MESAJI

BBP Malatya Yeşilyurt Merkez ilçe Başkanı Ercan Altunkaya Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Altunkaya yayımladığı yazılı mesajında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan’a, Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi.

Başkan Altunkaya mesajında, “Ülkemizin birlik ve beraberlik ortamına kastederek, gencecik fidanlarımızı şehit edenlere devletimiz misliyle cevabını vererek, hesabını sormaktadır. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, Türkiye’nin huzur ve istikrarına, milletin birlik ve beraberliğine kastedenlere asla izin vermeyecektir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Ülkemizi karıştırmak isteyen şer odaklarına en güzel cevabı hep birlikte el ele birlik ve beraberlik içerisinde vereceğiz. Ailelerimiz, yiğitlerini ‘cenaze olarak değil, şehit olarak’ Rabbime gönderdikleri için büyük bir sabır örneği sergilemektedirler. Canımızı yakan, yüreğimizi burkan bu hain saldırılara, Rabbimizin yardımıyla, evlat acısını yaşayan ailelerimizin, 75 milyonun birlik beraberliği ve dualarıyla karşı koyarak, ülkemizi yeniden huzurun adresine dönüştüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.(Bülten) busabahmalatya.com 

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MalatyaŞEHİTBBPSözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan
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