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BAZEN PARALEL, BAZEN DE YAMUK...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kendi içlerinde bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu. Bunlara izin vermeyen kahraman polisimize ve milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

BAZEN PARALEL, BAZEN DE YAMUK...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kendi içlerinde bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu. Bunlara izin vermeyen kahraman polisimize ve milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

13 Nisan 2018 Cuma 16:27
BAZEN PARALEL, BAZEN DE YAMUK...

Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK  Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticiler ile birlikte Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Malatya Polis Meslek Yüksekokulunu  (PMYO) ziyaret etti.

Çalık, PMYO Müdürü Faruk Nalçacı ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalık,  devletin kurumları içerisinde birtakım farklı yapıların kurulmak istendiğine belirterek; “Kendi içlerinde bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu. Bunlara izin vermeyen kahraman polisimize ve milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Polisimizin 15 Temmuz'da gösterdiği mücadele takdire şayandı. Yurt içinde ve yurt dışında verdiğiniz mücadeleler de takdire şayan. Tüm güvenlik güçlerimize Allah zaferler nasip eylesin. İçinizde hain barındırmadığınıza eminiz. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini yaşayarak, onun püskürtülmesine vesile olan kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Terör örgütü PKK'ya karşı emniyet teşkilatının verdiği mücadelenin milletin göğsünü kabarttığını belirten Çalık,  "PKK/PYD ve DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede de başarılı elemanlar yetiştirmenizi temenni ediyorum." dedi.Çalık, polis adayları il ede bir süre sohbet edip, eğitimlerini izledi.(Bülten)busabahmalatya.com 

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