Bayat ekmekler sokak hayvanlarına

Son günlerde Malatya’da soğuk havaların hakim olması nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken, sokak ve yaban hayvanlarına yönelik Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yiyecek tedbirleri alınıyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtelif yerlere yem bırakılıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerine daha önceden monte edilen 250 adet bayat ekmek kutusuna bırakılan bayat ekmeklerin, soğuk ve karlı havalarda yem bulmakta zorluk çeken hayvanlar için uygun yerlere bırakıldığı belirtildi.



Ayrıca avlak ve sulak alanlarda yaşayan yaban hayvanları için de son bir hafta içerisinde 1 ton civarında yem bırakıldığı belirtilirken, soğuk ve karlı havalarda bu çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.Bülten busabahmalatya.com