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Battalgazi’nin yatırım ve projelerini değerlendirdiler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Battalgazi Belediyesi’nin yatırım ve projeleri istişare edildi. 

Battalgazi’nin yatırım ve projelerini değerlendirdiler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Battalgazi Belediyesi’nin yatırım ve projeleri istişare edildi. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 16:18
Battalgazi’nin yatırım ve projelerini değerlendirdiler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın büyükşehir olması ile birlikte yerel kalkınmanın önünün açıldığını ifade ederek, “Malatya’nın yerel kalkınmasının büyükşehir ile birlikte önü açılmış oldu. Yeniden bir yerel başlangıç oldu. Buna da iyi başlamak gerekiyordu. Sahadaki yapılanmalar olsun, belediyelerimizin, ilçelerimizin sağlıklı, uzun vadeli planlamaları ile idari yapılanmalar olsun çok çok önemliydi. Bu vesile ile de bu tür binalarımız da kalıcı, onlarca yıl, yüzlerce yıl bu şehirde kalacak kalıcı binalar. Dolayısıyla hem bina anlamında olsun, fiziki yapılanma anlamında olsun, araç gereç parkı anlamında olsun, teknik ve idari yönetici kadrolar olsun bunlar yerele hizmet verecek, aslında Malatya’yı kalkındıracak, Malatya’yı geliştirecek ve Malatya’yı geleceğe taşıyacak, şehrin gelişmesine ve kalkınmasına yön verecek arkadaşlarımız. Dolayısıyla ilk dönem içerisinde Battalgazi Belediyemiz bu idari ve fiziki yapılandırmasını bu şekilde tamamlamış oldu. Bir yandan hizmetler devam ediyor. Bir yandan idari yapılanma devam ediyor. Tabi bizlerde belediyelerimiz ile hep birlikte Malatya’yı daha iyi noktalara nasıl taşıyabiliriz, bütün kurumlarımız ile diyalog içinde Malatya’nın geleceğini inşa etmek zorundayız. Sürdürebilir bir kenti kurmak zorundayız. Dolayısıyla kısa vadeli, uzun vadeli, orta vadeli stratejik planlarımız ile Malatya büyükşehirden sonra hizmet alma kapasitesi daha çok çoğaldı. Ve bu kırsala kadar yayıldı, bir avantajda bu. Birde bütüncül bakma fırsatı ortaya çıkmış oldu. Yola devam edeceğiz hizmet olarak. Bu senede yoğun bir tempo ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Tekrar Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel eseri Malatya’ya kazandırdı” diye konuştu.


"Örnek alınacak hizmetlerin yapıldığını görmekteyiz”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı burada görmekten ve ağırlamaktan dolayı memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Tabi Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bu bina inşaat sürecinde de Belediye Başkanımız ile de birkaç defa gezdik. Kendi görüş ve düşüncelerini bize aktardı. Daha sonra biz taşındıktan sonrada başkanımız birkaç defa ziyaret etti. Bugün özel olarak tekrar hayırlı olsun inceliğinde bulunmuşlardır. Ben bu inceliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir olmamız hasabiyle iki metropol ilçe olması, büyükşehir çatısı altında, altyapı ve çevre düzenlemesi ve belediyecilik hizmetlerinin yürütülmesi noktasında yoğun bir temas ve çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmaları yürütürken de Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, diğer metropol ilçe belediye başkanımız Hacı Uğur Polat olsun, hakikaten yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca birbirimizle istişare içinde çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Malatya’daki belediyecilik hizmetleri genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman, hakikaten Türkiye’de örnek alınacak belediye hizmetlerinin yapıldığını görmekteyiz. Bir taraftan alt yapı ve yönetim organizasyonu ile ilgili fiziki yapıyı tamamlarken, diğer tarafta da sahada bizden hizmet bekleyen gerek kırsaldaki mahallelerimiz olsun, gerek merkezdeki mahallelerimiz olsun, onları da çok hızlı bir şekilde AYKOME’nin koordinasyonu çerçevesi içinde altyapı bittikten sonra ilgili belediye birimleri de devreye girerek Malatya’nın çağdaş, modern bir şehir hüviyetine girme açısında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada ki birlik ve beraberlik, uyum içinde çalışmamız, bu çalışmaların hem bereket konusunda artırımı açısından, hem de hizmetlerin daha süratli bir şekilde vatandaşımıza ve hemşehrilerimize ulaşması konusunda önemli bir mesafe kat ediyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdiye kadar hep yanımızda olmuştur ve destek olmuştur” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaret sonrası Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin görsellerini yerinde inceledi.busabahmalatya.com
 

İHA

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