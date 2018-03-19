BATTALGAZİ’NİN TARİHİ MEKANLARINA GEZİ

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve 23. dönem AK Parti Amasya Milletvekili Akif Gülle, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte ilk olarak Battalgazi Otağı’na giderek, kılıç kuşanıp kıyafetlerle poz verdi. Ardından Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Camive Battalgazi Yaşam Müzesi başta olmak üzere birçok tarihi mekanı gezdi.

EN ÖNEMLİ TARİHİ DOKULARDAN BİRİ

Gülle, asırlar öncesine gitmiş gibi olduğunu ifade ederek, Battalgazi ilçesinin insan ruhuna farklı bir dünya kattığını belirtti. Gülle, “Malatya’nın Battalgazi ilçesi, isim olarak içimize ruhumuza farklı bir dünya katıyor. Bugün gezmiş olduğumuz konaklar ve tarihi yapılarla beraber dünyamız çok daha değişti, çok farklı bir noktaya gitti. Sanki asırlar öncesine gittik, o günleri yaşamış gibi güzel özellikleri gördük. Yapanları tebrik ediyorum.Başkanımızla birlikte restore edilen askeri kışlamızı birlikte gezdik. Tabi bu askeri kışlamız Abdülhamit döneminde yapılan bölgemizin en önemli tarihi dokularından bir tanesidir. Ama üzgünüm şimdiye kadar Malatyalılar kusura bakmasın şöyle melül melül bakıp geçmiştir. İlk defa niye bakıp geçiyorsunuz, dön bir tamir edelim diye bir ses yükselmiş. Şimdi ne güzel, hepsi elden geçiriliyor. Sayın başkanı tebrik ederim, ellerine sağlık. Allah razı olsun, elleriniz dert görmesin” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve 23. dönem AK Parti Amasya Milletvekili Akif Gülle’yi Malatya’da ve Battalgazi ilçesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.(Bülten)busabahmalatya.com