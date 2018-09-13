Battalgazi’de tarihi mekanları gezdiler

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal aktiviteleri devam ediyor. Bu kapsamda tarihi mekanlara yönelik gezi düzenlendi. Geziye katılanlarla tesadüfen karşılaşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engellilerle yakından ilgilendi.

Burada açıklamada bulanan Başkan Gürkan, sosyal aktivitelerin önemine dikkat çekerek, “Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hizmet alan değerli kardeşlerimize bugün sosyal bir aktivite olarak Battalgazi'nin tarihi mekânlarını gezdirmek için Tur Otobüsü ile geziye çıkarmışlar. Burada ki arkadaşlarımızla tesadüfen karşılaştık. Netice itibariyle Battalgazi'nin her birimi kendi alanın da kendi işini en güzel biçimde yapma noktasında gayret gösteriyor. Engelsiz Yaşam Merkezi bugün içindeki donanımı, alt yapısı, teknik özellikleri ve ekibiyle birlikte Türkiye'de ilk 3’ün içerisinde yer almaktadır. Burada ki arkadaşlarımıza sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında Battalgazi'de ki tarihi ve turistlik mekânların gezdirilmesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışan arkadaşlarımızın güzel bir çalışması olmuştur. Bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gezinin burada ki çocuklarımıza artı bir katkı sağlayacağına inanıyorum. En azından memleketimizin geçmişini, geçmişteki yaşanmışlıkları yerinde görüp değerlendirirler. Bu geziyi düzenleyen Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ki yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gezilerinin de güzel olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de ilk üç içerisinde bulunan bir merkez olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Engelsiz Yaşam Merkezimiz sadece bölgede değil, Türkiye'de özel Engelsiz Yaşam Merkezleri dahil olmak üzere ilk 3'ün içerisinde. Burada ki kapalı alanları, poliklinikleri, havuzları, piknik alanlarıyla, oyun bahçeleriyle, kütüphaneleri, toplantı salonlarıyla birlikte Türkiye'de kendisini kanıtlamış fiziki mekânları itibariyle de ilk 3 içerisine giren bir Engelsiz Yaşam Merkezi. İçerisinde Fizyoterapistinden, psikologundan, sosyologundan, rehberlik araştırma merkezi yöneticilerinden ve uzmanlarından oluşan güzel bir takım var. Buraya gelen arkadaşlarımızın en iyi şekilde yararlanıp, topluma adaptasyon noktasında yaşam standartlarını daha da kolaylaştırmaları için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Burak Buğday ise, 15 engelli bireyin aileleri ile birlikte geziye getirildiğini ifade ederek “Önce Ulu Cami sonra Kervansaray, Arslantepe’ye gidip en son şehir turu yapıp tekrar kendi merkezimize geri döneceğiz. Buradan Engelli vatandaşlarımız ve aileleri adına Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com