Battalgazi’de asfalt çalışmaları sürüyor

Mahalle sakinlerinden Mehmet Güllüoğlu, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Biz bu çalışmaları başından itibaren takip ediyoruz. Bu yapılan çalışmalar çok büyük bir emekle oldu. Bütün mahalle halkı çok memnun. Arkadaşlarda gece gündüz burada çalıştılar, çok emekleri var, çok memnun olduk. Burada tozdan topraktan geçilmiyordu. Bir yıldan beridir burada oturuyorum. Yapılan hizmetler çok güzel. Tekrar Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.

''ZİYADESİYLE MEMNUNUZ''

Belediye ekipleri, Hanımınçiftliği Mahallesi’nin yanı sıra Hacıyusuflar ve Pelitli Mahallelerinde de asfalt çalışması yaptı. Hanımınçiftliği mahallesi sakinlerinden Mustafa Polat, yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Bu mahallede oturuyoruz. Yeni yapıldı. Bu hizmeti yapanlara ve hizmetin buraya gelmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetler şimdi güzel. Allah razı olsun belediyemizden.. Artık hizmetler geldikten sonra mahalle olduğumuzu hissediyoruz. Tekrar hizmetleri için Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gül de, “Bu mahalle sakinlerindenim. Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu asfalt ve yol çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Tüm mahalle sakinleri olarak çalışmalardan oldukça memnunuz.” derken, Enes Polat ise, “Bende bu mahalle sakiniyim. Yıllardır toz toprağın içindeydik. Battalgazi Belediyesi’nin şu an yapmış olduğu çalışmalardan ziyadesiyle memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.(Bülten)