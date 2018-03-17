‘BATTALGAZİ’ YERLERE YAZILMASIN!

Battalgazi Belediyesi, bazı sokaklarda yerlere ‘Battalgazi’ ismini yazıyor. Battalgazi adının önemli olduğunu söyleyen ve yerlere yazılmasından rahatsızlık duyan vatandaşlardan Ahmet Ayaz, durumdan rahatsızlanıp harekete geçti. Ayaz, WhatsApp ihbar hattımıza gönderdiği fotoğraflar ile tepkisini dile getirdi.

YERDE YAZILI BU İSMİ ÇİĞNİYORUZ!

Battalgazi Belediyesine durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için gittiğini söyleyen Ayaz, orada Fen İşlerine yönlendirildiğini belirtti. Söz konusu durumla ilgili bilgi veren Ayaz, şunları söyledi:

“Battalgazi ismi bizim için çok önemli ve yerlere yazılması hiç hoş değil. Ben bu durumdan rahatsızım. Yerde yazılı bu ismi çiğniyoruz, ayaklıyoruz. Bundan ötürü Battalgazi Belediyesine durumu anlatmak için gittim. Beni Fen İşlerine yönlendirdiler. 12 Aralık 2017’de Fen İşleri durumu değerlendireceklerini söyledi.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi