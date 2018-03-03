BATTALGAZİ KAVŞAĞINDA KAZA;3 YARALI

Battalgazi Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Battalgazi Kavşağında meydana gelen kazada, 44 FY 481 plaklı araç seyir halinde iken kaldırımlara çarpıp ardından karşı yola savruldu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise, aracın aşırı suretli olduğu aniden kaldırıma çarparak karşı yöne savrulduğunu ifade ettiler. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen yaraların isimi ise henüz açıklanmadı.Battalgazi Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre Battalgazi Kavşağında meydana gelen kazada, 44 FY 481 plaklı araç seyir halinde iken kaldırımlara çarpıp ardından karşı yola savruldu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise, aracın aşırı suretli olduğu aniden kaldırıma çarparak karşı yöne savrulduğunu ifade ettiler. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen yaraların isimi ise henüz açıklanmadı.