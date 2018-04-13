BATTALGAZİ'DE YAĞMUR DUASI

Bahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi tarafından organize edilen yağmur duasına yoğun katılım sağladı. Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’da bulunan futbol sahasında toplanan vatandaşlar, hem Cuma gününün, hem de Miraç Kandili’nin manevi bereketinden faydalanarak, ellerini semaya açıp yağmurun yağması için Din Görevlisi Tevrat Aslan tarafından yapılan duaya hep birlikte amin dediler. Yağmur duası esnasında, bazı vatandaşların gözyaşları dikkatlerden kaçmadı. Yağmur duasına, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bölge mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan yağmur duasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Cuma Namazı kıldırdı. Cuma Namazı sonrası, kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından yağmur duasına katılan vatandaşlara Battalgazi Belediyesi tarafından Hasan Basri Türbesi alanında öğle yemeği ikram edildi. (Bülten) busabahmalatya.com