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Battalgazi'de sokaklara yeni isimler verildi

MalatyaBattalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

Battalgazi'de sokaklara yeni isimler verildi

MalatyaBattalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 

06 Eylül 2018 Perşembe 14:30
Battalgazi'de sokaklara yeni isimler verildi

Battalgazi Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Toplantıda ilk olarak, Fırat Mahallesi ile Yamaç Mahallesi arasındaki sınır değişikliğinin yeniden düzenlenmesi teklifi görüşüldü. Gündem maddesi yapılan görüşmelerin ardından İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile reddedildi. 
Battalgazi Belediye Meclisi, daha önce İmar Komisyonuna havale edilen Meydanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sekmanlar Sokağının ismini Tambaba sokağı olarak, Hidayet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Oral Sokak ve Çoban Hasso sokağını birbirine bağlayan ve yeni açılan sokağa Diriliş, Tandoğan Mahallesi sınırları içerisinde yeni açılan sokaklara ise, Vuslat, Millet, Eyvan ve Görgü isimlerinin verilmesi ile ilgili gündem maddesini görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi. 
Toplantıda, Uluköy Mahallesi yerleşik alan sınır tespiti ile ilgili gündem maddesi ise, İmar Komisyonuna havale edildi. 
Battalgazi Belediye Meclisi, son olarak 2018 mali yılı bütçesinde ödeneği fazla olan harcama kalemlerinden, ödeneği yetersiz olan harcama kalemlerine aktarma yapılmasını görüştü. Gündem maddesi yapılan görüşmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi. 
Meclisin Ekim ayı olağan toplantısının ise 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştireceği belirtildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BattalgaziSokak
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