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Battalgazi Belediyesi’nde yol açma çalışmaları

Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi'ni birbirine bağlayan ve yeni açılan bağlantı yolunda altyapı temel malzeme serimi tamamlandı. Temel yapım çalışmaları devam eden bağlantı yolunun, Eskimalatya merkez trafiğini büyük oranda rahatlatacağı belirtildi.

Battalgazi Belediyesi’nde yol açma çalışmaları

Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi'ni birbirine bağlayan ve yeni açılan bağlantı yolunda altyapı temel malzeme serimi tamamlandı. Temel yapım çalışmaları devam eden bağlantı yolunun, Eskimalatya merkez trafiğini büyük oranda rahatlatacağı belirtildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:56
Battalgazi Belediyesi’nde yol açma çalışmaları

Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi’nde bulunan Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi'ni birbirine bağlayan yeni bağlantı yolunun trafiğe açılması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Altyapı temel malzeme serimi tamamlanan bağlantı yolunda temel yapım çalışmaları ise devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi'ni birbirine bağlayan yeni bağlantı yolunu kısa sürede trafiğe açacaklarını belirterek, bağlantı yolunun Eskimalatya merkez trafiğini büyük oranda rahatlatacağını kaydetti. Eskimalatya sakinlerinden Nurettin Özkaya ise, belirli saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığına dikkat çekerek, “Battalgazi Belediyemizden, Selahattin başkanımızdan Allah razı olsun. Gördüğünüz bu yol inşallah trafiğimizi rahatlatacak. Burada yeni bir yol açtı. Meydandaki trafiğin yoğunluğunu inşallah azaltacak. Gelen kamyonlardan trafik çok sıkışıyordu, işte o yüzden bu yolun çok faydası olacak Battalgazi trafiğine. Selahattin başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.

Yeni açılan bağlantı yolunun trafiği rahatlatacağını belirten Mehmet Şen de, “Eskimalatya'nın trafiği akşam olunca sıkışıyordu. Bu yolun açılmasıyla bayağı rahatlayacağız. Baskil'den TIR’larla buraya mermer geliyor. O zaman buradan dönerler ve büyük asfalta çıkarlar çevre yolundan. Eskimalatya'nın trafiği baya bir rahatlar. Akşam oldu mu merkezde arabalar geçemiyor. Gemiden de gelen arabalar orayı sıkıştırdı mı trafik bozuluyor. Başkanımız sağ olsun yolu açtı. Yolun yapılması güzel bir şey. Başkanımızdan Allah razı olsun. Güzel bir güzergah. Burası Eskimalatya'nın trafik yükünü kaldıracak. Merkezin yükünü burası alacak” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYESİYol Açma çalışmaları
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