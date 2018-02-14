Battalgazi Belediyesi’nde çevre düzenlemesi 

Türkiye’de mimari özelliklerinin yanı sıra sistemsel nitelikler bakamında örnek bir bina olan Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nın çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Alanda incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında alana fidan dikerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yeşil Kuşak Projesi ile bütünleşecek olan Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası bahçesinin bir park hüviyetine kavuştuğunu belirten Başkan Gürkan, “Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından gerekli peyzaj ve mimari çalışmaları yapıldı ve uygulama aşamasına geçildi. Bugün itibariyle de artık belediye hizmet binamızın ön bahçesi bir park hüviyeti içerisinde değişik türdeki ağaçlar ile bezenmeye başladı. Kışın ortasında bir bahar görünümü içerisinde olan bir hizmet binası bahçesi ve aynı zamanda Yeşil Kuşak ile bütünleşecek ve 200 dönümlük bir alan içerisinde bütüncül bir yapı oluşturacaktır. Bu konuda emeği geçen personel arkadaşlarımı kutluyorum ve ilgili firmayı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

