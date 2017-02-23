23 Şubat 2017 Perşembe

Battalgazi Belediyesi yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Battalgazi Belediyesi yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kadıçayır Mahallesinde stabilize serim çalışması yapılıyor

23 Şubat 2017 Perşembe 17:26
Battalgazi Belediyesi yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
  Battalgazi Belediyesi ilçenin muhtelif bölgelerinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayır Mahallesinde stabilize serim çalışması yapılıyor. 
Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kadıçayır Mahallesini Bahçelievler Mahallesine bağlayan yolda yapılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Mahalle sakinlerinden Hasan Yetkiner, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi belediyesi çalışıyor. Hizmetler iyi. Başkanımız sağ olsun yollarımızı yapıyor. Daha ne isteyelim. Çamurdan çıkılmıyordu. Bazen traktörler gidemiyordu. Yollarımıza asfaltlama çalışmaları başladı. Artık mahallemiz daha temiz olacak. Daha ne isteyim Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
İHA
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