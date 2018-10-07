Battalgazi belediyesi Twitter’da

Yapmış olduğu rol model hizmetlerle dikkat çeken Battalgazi Belediyesi son olarak Sosyal Medya kampanyası ile ismini bir kez daha gündeme taşıdı. #Destansehribattalgazihashtagi ile gündeme oturan Battalgazi Belediyesi için binlerce Tweet atılarak paylaşımlar yapıldı. Gerçekleşen bu Sosyal Medya çalışmasına ise Battalgazi Belediye Hizmet Binası önüne gelen İnönü Üniversite öğrencileridedestek verdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan Sosyal Medya kampanyası hakkında bilgi verenBattalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, “Kampanya ile belediyemiz hizmetlerini tanıtmayı amaçladık. Türkiye’ye örnek olacak rol model olacak çalışmalarımız mevcut. Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan, öncülüğünde tüm ekip olarak hizmet etmeye kilitlenmiş durumdayız. Bu kampanya ile Malatya’mızı ve Battalgazi’mizi tanıtmayı hedefliyoruz. Ben ayrıcaAhmet Bayduz Başkanımıza Sosyal Paylaşımlarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Katılımları ile bizlere destek verdiler. Kendileri her zaman yanımızdalar. İnşallah bu kampanyamız Türkiye çapında güzel bir başarı gösterir”diye konuştu.

Kampanya ile ilgili Battalgazi’yi tanıtmak için hazırlanan bu programa katkı sunmayı hedefleyerek programa katıldıklarını ifade eden Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, “Gençlik ve Eğitim Derneği olarak Battalgazi Belediyemizin düzenlemiş olduğu #destanşehribattalgazi konulu kampanyaya katıldık. Üniversiteli genç öğrenci kardeşlerimizle birlikte Battalgazi’mizi, Malatya’mızı tüm ülkemize ve dünyaya tanıtmak için bizlerde buradayız. Poyraz Konağını, Kervansaray’ı, Aslantepeve daha birçok tarihi ve turistik yerlerimizi dünyaya tanıtma fırsatı bulduk. Bu anlamda Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum böyle bir paylaşımın ülke gündemine gelmesinden dolayı. Zafer Başkanımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARI BEĞENİYORUZ”

Sosyal medya hesabı Twitterüzerinden destek vermek için Battalgazi Belediye Binası önünde toplanan İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Oğuz Erdoğan, “İnönü Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisiyim. Battalgazi Belediyesine Twitter üzerinden destek vermek için buradayız. Battalgazi Belediyesinin çalışmalarını beğeniyoruz. Belediyemiz bizlere her konuda destek veriyor. Bizde çalışmalarını beğendiğimiz Battalgazi Belediyemize destek için buradayız” dedi.

Vedat Açıkgöz ise,”Battalgazi Belediyemizin 'Hashtag' programına destek vermek için buradayız. Battalgazi Belediyesi yerinde hizmetleri yapıyor. Bu çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyorum ”şeklinde konuştu.