BATTALGAZİ BELEDİYESİ ‘ERİŞİLEBİLİR’ OLACAK

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nın engelli kullanımına uygun ‘Erişilebilirlik Belgesi’ alması için Erişilebilirlik Komisyonu üyeleri Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nda incelemede bulundu. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesinin ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni en kısa zamanda alacağına inandığını söyledi.

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nın engelli kullanımına uygun ‘Erişilebilirlik Belgesi’ alması için Erişilebilirlik Komisyonu üyeleri Ali Haydar Koyun, Ferhat Delibaş, Vefik Şahin ve İzzet Yaylar, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nda ve bahçesinde incelemelerde bulundu. Erişilebilirlik Komisyonu üyelerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesinin engellilerin kullanımına uygun ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni en kısa zamanda alacağını belirterek, “Bugün Erişilebilirlik Komisyonu üyeleri arkadaşlarımız bahçe ve binamızda incelemelerde bulunmak üzere buraya gelmişler. Bu komisyonun temel görevi buradaki binanın yapı formatının engelli yapısına ve engellinin kullanımına uygunluğunu komisyon marifeti ile tespit ederek, eksik ve aksaklıklar varsa onların düzeltilmesi için arkadaşlarımızla birlikte inceleniyor. Ben inanıyorum varsa eksik ve aksaklıkların bir an evvel düzeltilmesi noktasında gerek komisyon üyelerimiz, gerek ilgili arkadaşlarımız bu konudaki çalışmaları yürütecekler. Arkadaşlarımız incelemelerini bitirmek üzereler. Netice itibariyle bu binanın memleketimize, engelli, engelsiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eksikliklerin giderilmesi noktasında da ilgili arkadaşların bir an önce bu çalışmaları tamamlayacaklarına inanıyorum” sözlerini kaydetti.

YAYA YOLLARI DENETLENDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Erişilebilirlik Hizmetleri Genel Sekreteri Ferhat Delibaş da, Battalgazi Belediyesinin daveti üzerine geldiklerini belirterek, “Erişilebilirlik Komisyonu olarak bugün Battalgazi Belediyesindeyiz. Bu yılki denetlemelerimiz de Battalgazi Belediyemizin yeni binası vardı. Hatta Battalgazi Belediyemiz bizleri davet ettiler. Özellikle diğer kamu ve özel kurumlarda yaşadığımız sıkıntıların Battalgazi Belediyemizde yaşanmaması için daha yeni taşınmışken ilk aşamada eksiklerin tespiti ve varsa bunların giderilmesi için davet edildik. Bizde bu davete icabet ettik. İncelemelerimizi dış alanda bahçede sürdürdük. Yaya yollarını denetliyoruz. İnşallah bina içi denetlemelerinden sonra varsa eksiklik ve aksaklıkları kısa sürede istişare ederek halledebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah artık ‘Erişilebilir’ bir belediyemiz olacak” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com