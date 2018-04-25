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Battalgazi Belediyesi 23 Nisan’ı Kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediyesinde kutlama programı düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi 23 Nisan’ı Kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi Belediyesinde kutlama programı düzenlendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
Battalgazi Belediyesi 23 Nisan’ı Kutladı

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, öğrencilerin yapmış olduğu gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan bir birinden güzel gösterileri Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Kaymakam'ı Abdül Kadir Duran birlikte izledi.

Battalgazi Belediye binası önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kutlama programına Battalgazi Kaymakam'ı Abdül Kadir Duran, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, bazı okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.Büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına birçok okuldan öğrenci katılırken, öğrencilerin sergilediği halk oyunlarını izleyenlere büyük bir keyif verdi.Program kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın koltuğuna oturan minik Mert Ali Kılıçaslan,"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Milletimiz var olduğu sürece coşku ve sevinç ile kutlayacağız"dedi.

BELEDİYELER MİLLETİN MEKANIDIR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla kısa bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bu milli bayramımız milli tarihimizdeki şanlı sayfalarımızın birer örneğidir. Belediyeler milletin mekanıdır, halkın yeridir. Onun içindir ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' demiştir. Dolayısıyla bu binalarda milletindir. Milletin her tür etkinliği de burada coşku ve sevinç içerisinde milletimizin hizmetine sunulmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sizlere kutlu ve mutlu olmasını diliyorum ve daha nice yıllar sonsuza dek bu bayramların kutlanmasını temenni ediyorum" sözlerini kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Battalgazi Kaymakamı adına Derme İlkokulu öğrencilerinden Ata Çınar Şahin yaptığı konuşmada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bu bayram dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır" ifadesini kullandı.

ŞÜKRAN VE MİNNETLERİMİZİ SUNUYORUZ

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise "Bu Çocuk Bayramını bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. 23 Nisan şenlikleri kapsamında bir araya geldik. Nice 23 Nisanlarda hep beraber çocuklarımızla mutlu ve huzurlu bir şekilde daha coşkulu 23 Nisan'lar kutlamak nasip olur inşallah"dedi.

Konuşmalarının ardından düzenlenen programda çuval yarışı, halat çekme, yumurta yarışı, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynanırken, programa katılan okulların minik öğrencileri ise hazırladıkları gösterileri sundular. (Bülten)

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