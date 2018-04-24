Battalgazi Belediyesi 23 Nisan Etkinliği Düzenledi

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, öğrencilerin yapmış olduğu gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan bir birinden güzel gösterileri Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran birlikte izledi. Büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına bir çok okuldan öğrenci katılırken, öğrencilerin sergilediği halk oyunlarını izleyenlere büyük bir keyif verdi. Program kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın koltuğuna oturan minik Mert Ali Kılıçaslan,"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Milletimiz var olduğu sürece coşku ve sevinç ile kutlayacağız” ifadelerine yer verdi. Programda konuşma Belediye Başkanı Gürkan,milli bayramların tarihimizdeki şanlı sayfaların birer örneği olduğunu ifade ederek “Belediyeler milletin mekanıdır, halkın yeridir. Onun içindir ki Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' demiştir. Dolayısıyla bu binalarda milletindir. Milletin her tür etkinliği de burada coşku ve sevinç içerisinde milletimizin hizmetine sunulmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sizlere kutlu ve mutlu olmasını diliyorum ve daha nice yıllar sonsuza dek bu bayramların kutlanmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Battalgazi Kaymakamı adına Derme İlk okulu öğrencilerinden Ata Çınar Şahin yaptığı konuşmada," 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bu Bayram dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır" ifadesini kullandı.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise," Bu çocuk Bayramını bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. 23 Nisan şenlikleri kapsamında bir araya geldik. Nice 23 Nisan'larda hep beraber çocuklarımızla mutlu ve huzurlu bir şekilde daha coşkulu 23 Nisan'lar kutlamak nasip olur inşallah” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından düzenlenen programda çuval yarışı, halat çekme, yumurta yarışı, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynanırken, programa katılan okulların minik öğrencileri ise hazırladıkları gösterileri sundu.